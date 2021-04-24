Рейды по соблюдению ограничительных мер продолжаются в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

В Семее 23 апреля проведены проверки по 229 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 206 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 7 нарушений масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте. Составленных протоколов нет. Взыскано 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 71 объект. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 1 нарушение.

В Курчатове проведена проверка 30 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки было выявлено 1 нарушение.

Помимо этого, рейды по соблюдению санитарных требований прошли в Бескарагайском, Зайсанском, Абайском, Урджарском, Аягозском районах. Нарушений выявлено не было.