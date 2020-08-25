Регистрация без ограничения срока?

Свыше 90 владельцев автомобилей из Армении прошли процедуру временной регистрации с возможностью прохождения техосмотра и автострахования. Рассматривается вопрос о продлении сроков регистрации таких авто.

По дорогам Казахстана передвигается 22 тысячи автомобилей, зарегистрированных в Армении на граждан РК. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов на площадке Службы центральных коммуникаций. По его словам, пока в стране зарегистрировано порядка 11 тысяч из 14 тысяч подлежащих регистрации автомобилей. При этом ежедневно регистрируется около 400 авто из Армении. Он напомнил, что сейчас в Казахстане временно регистрируют автомобили с левосторонним расположением руля, зарегистрированные в Армении на граждан РК и ввезённые ими в страну до 1 февраля 2020 года.

По словам представителя МВД, в рамках исполнения поручения Главы государства, 20 мая этого года принято постановление Правительства о реализации механизмов регистрации автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении. Определён срок в три месяца – с 1 июня по 1 сентября 2020 года. При регистрации таких автомобилей в рамках этого постановления не требуется оплата ряда существенных платежей: сборов за первичную регистрацию, утилизацию и таможенных пошлин. Зарегистрированные автомобили могут эксплуатироваться в Казахстане без ограничения срока. Однако машины с такими номерами нельзя будет переоформить на другого гражданина РК.

– Чтобы зарегистрировать автомобиль, необходимо уплатить регистрационный сбор и пошлины за свидетельство о регистрации ТС и государственные номера – всего около 12 тыс. тенге, в том числе сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге, за госномер – 7 778 тенге, – пояснил Серик Тусупов. – Нужно представить документы, удостоверяющие личность, и на автомобиль с нотариально заверенным переводом, сдать на бессрочное хранение выданные в Армении техпаспорт и госномера.

По информации Серика Тусупова, МВД РК рассматривает вопрос о продлении сроков регистрации автомобилей из Армении в Казахстане.

– Необходимость в этом мотивирована и тем, что многие владельцы таких машин из-за карантина не смогли вовремя пройти все процедуры и получить жёлтые номера, – сообщил он.

В Восточном Казахстане, по данным областного Департамента полиции, за три месяца регистрацию прошли и получили номера жёлтого цвета свыше 90 владельцев автомобилей с левосторонним расположением руля, зарегистрированных в Армении.

По информации Департамента госдоходов по ВКО, с 1 сентября текущего года водители, эксплуатирующие автомобили, не зарегистрированные в установленном порядке, будут привлекаться к ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП и водворения автомобиля на специализированную стоянку (ч. 2 ст. 590 КоАП РК).

Кроме того, по Договору о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу автомобили, ввезенные в Армению с уплатой таможенных пошлин ниже единого таможенного тарифа ЕАЭС, могут ввозиться в другие страны Союза лицами, не проживающими постоянно в Армении, а также отчуждаться ими, передаваться в пользование, распоряжение только при условии таможенного декларирования автомобилей и уплаты разницы таможенных пошлин, налогов.

В этой связи с 1 сентября этого года органы государственных доходов будут осуществлять взыскание разницы таможенных пошлин, ранее уплаченных в Армении и подлежащих уплате в Казахстане.

Ерик Абитов