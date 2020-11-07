Развивать экономическое взаимодействие 

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видео-конференц-связи.

– Нам необходимо продолжить совместный поиск точек взаимодействия для минимизации последствий пандемии и подготовки к новым экономическим реалиям, – сказал А. Мамин.

Глава Правительства Казахстана подчеркнул необходимость обеспечения эффективной реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, включая меры по минимизации последствий пандемии.

Премьер-Министр РК предложил масштабировать модель создаваемой в Казахстане Национальной товаропроводящей системы и сформировать Товаропроводящую систему СНГ.

– Обеспечение бесперебойного потока продукции АПК между нашими странами является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности и социально-экономической стабильности в обществе, – сказал А. Мамин.

Глава Правительства выступил с инициативой реализации странами-участницами СНГ совместных туристических проектов. В качестве примера приведена работа по созданию Казахстаном и Узбекистаном трансграничного туристического продукта «Великий шёлковый путь». При этом страны планируют гармонизировать визовые режимы и организовать высокоскоростное железнодорожное сообщение Туркестан–Шымкент–Ташкент–Самарканд–Бухара–Хива.

Премьер-Министр предложил разработать План совместных действий по развитию и внедрению «зелёных» технологий в рамках СНГ.

– Согласованная работа по охране окружающей среды позволит создать дополнительные условия для устойчивого развития наших экономик и качества жизни населения в долгосрочной перспективе, – сказал А. Мамин.

В заседании приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идоят оглу Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Молдовы – Ион Кику, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Рашид Мередов, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ и план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 г.

По итогам заседания приняты соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов, информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества, а также решения по укреплению сотрудничества в атомной энергетике, сельском хозяйстве, транспортном секторе, машиностроении и других сферах.

Следующее заседание СГП СНГ планируется провести в мае 2021 года в г. Минске.

Primeminister.kz

6 ноября 2020 года