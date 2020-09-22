РАЙОН ЗАВЕРШАЕТ СТРОЙКИ 

Масштабные строительные работы, которые ведутся в Глубоковском районе, близки к завершению.

В посёлке Глубокое раньше намеченного срока окончено строительство моста через реку Глубочанка. На его возведение было выделено около 165 миллионов тенге.

К работам приступили в мае, сдать объект планировалось в ноябре текущего года. Но так как мост является главным связующим звеном между посёлком и областным центром, подрядчики постарались ускорить темп строительства и сдали новый путепровод раньше срока.

Прежний мост был с односторонним движением, поэтому не справлялся с транспортным потоком, а позапрошлой весной и вовсе был разрушен во время весенних паводков.

По словам главного инженера подрядной организации Ерика Пшенова, проезжая часть моста теперь значительно расширилась – по нему стало возможно двустороннее движение.

– Старый мост вместе с тротуарами был шириной всего семь метров, – поясняет инженер. – Теперь ширина проезжей части увеличена на два метра. Соответственно, в два раза возросла и пропускная мощность. Плюс ко всему по обе стороны моста проложены тротуары шириной по полтора метра. Более того, конструкция сможет выдержать нагрузку до 120 тонн – значит, пропускать большегрузный транспорт, который раньше мог ездить только по технологической трассе.

Аким Глубокого Марат Амантай отметил, что по проекту подрядчики должны были сдать объект в середине осени.

– На время строительных работ была проложена временная объездная трасса, что, конечно, создавало массу неудобств для автовладельцев, – комментирует аким. – Поэтому строители постарались ускорить темпы и завершить работы уже к середине сентября.

К слову, вместе с мостом от большой воды в 2018 году пострадали десятки домов.

Жительница Глубокого Баян Канагатова говорит, что благодаря государственной поддержке её дом был капитально отремонтирован.

– Два года назад паводки практически уничтожили наше жильё, – делится женщина. – Спасибо акимату, не оставили нас в беде – после ремонта дом как новый. А теперь и долгожданный мост достроен.

Во время рабочей поездки в Глубоковский район аким области Даниал Ахметов посетил объект, отметив хорошие темпы выполнения строительных работ.

– Остались некоторые детали благоустройства, думаю, строители до конца сентября их завершат. Главное – мост теперь сможет обеспечить бесперебойное движение машин, а также пропуск воды и ледохода, – сказал глава региона.

В этот же день Даниал Ахметов проверил ход строительства районного Дома культуры и пятиэтажного 60-квартирного жилого дома. Оба объекта находятся на стадии завершения.

Что касается готовности региона к возможной второй волне вирусной инфекции, аким области заверил, что все медучреждения оснащены необходимым оборудованием и обеспечены медикаментами.

– Закуплено 88 тысяч доз вакцины от гриппа, до конца октября поступят ещё 200 тысяч. Бесплатно вакцинироваться будут, прежде всего, жители области, которые относятся к группе риска, – отметил Даниал Ахметов.

В целом аким области положительно оценил социально-экономическое развитие Глубоковского района, подчеркнув при этом особую роль предприятий малого и среднего бизнеса.

– С запуском в регионе новых предприятий по глубокой переработке масличных культур Восточный Казахстан сможет экспортировать уже не сырьё, а готовую продукцию. Это как раз выполнение поручения Президента страны об увеличении экспортного потенциала. Убеждён, новые предприятия станут хорошим импульсом для аграриев в увеличении посевных площадей востребованных культур, – резюмировал Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район