Рациональный подход во всём

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую область.

В первую очередь, Аскар Мамин вместе с главой региона Даниалом Ахметовым провёл встречу с пострадавшими в результате лесного пожара жителями города Риддера и проинспектировал ход строительства жилья для погорельцев. В рабочей поездке приняли участие министры индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, финансов – Ерулан Жамаубаев, по чрезвычайным ситуациям – Юрий Ильин.

– Для ликвидации последствий пожара в Риддере выделено 557,5 млн тенге. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, все семьи, пострадавшие от пожара в Риддере, будут обеспечены новым жильём в кратчайшие сроки. Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области приняли все необходимые меры для реализации поручения Главы государства, – отметил Премьер-министр.

Напомним, в регионе разработан алгоритм действий для скорейшего возвращения погорельцев к нормальной жизни. 11 мая специальная комиссия приступила к определению материального ущерба жителей. Аким области Даниал Ахметов в ходе встречи с жителями сообщил, что восстанавливать уничтоженные дома не будут. Все пострадавшие бесплатно получат жильё в новом микрорайоне Ботаника с водопроводом и приусадебным участком. Возведение домов ведётся за счёт средств резерва Правительства, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

К работе по строительству жилья уже приступили пять компаний, задействовано свыше 120 рабочих и 28 единиц техники. Каждое из предприятий построит по шесть – семь домов. Застройка уже началась, где-то готов фундамент, где-то уже возведены стены. Проекты домов были подготовлены с учётом всех норм и ГОСТов. По словам директора по капитальному строительству ТОО «Востоквзрывпром» Валерия Проскурина, фундамент домов сделан из блоков ФБС, что обеспечивает особую прочность и выдержку бетона, а также высокую скорость монтажа. Стены домов будут возведены из газоблоков, которые, как отметил Валерий Проскурин, уже не один год используются для строительства жилых помещений в Европе и Америке. Выбор строителей пал именно на этот материал из-за его низкой теплопроводности, сравнимой с деревом.

Также подготовлены сметы инфраструктурных проектов нового района, в частности для ремонта дорожного полотна, подведения электроснабжения, центрального водоснабжения, благоустройства территории.

В ходе встречи жители Риддера поблагодарили Правительство, местные власти и всех казахстанцев за поддержку.

– Мы оказались без крова. У нас ничего не осталось, выбегали, кто в чём есть. Была такая боль и страх, что делать дальше, что с нами будет. Спасибо всем за то, что поддержали нас, и мы не остались один на один с бедой, – сказала Ольга Тюменцева.

Завершение строительства домов запланировано на 15 августа текущего года.

После делегация во главе с Премьер-министром посетила Опытное хозяйство масличных культур в Глубоковском районе. Генеральный директор предприятия Фарид Абитаев рассказал об основных направлениях деятельности – молочном скотоводстве, семеноводстве и прикладной науке.

В 2020 году предприятие произвело 13 тысяч тонн молока и 300 тонн говядины. В рамках модернизации производства в 2022 – 2025 годах планируется увеличить валовой надой молока с 40 до 100 тонн в сутки. ОХМК является одним из ведущих семеноводческих хозяйств РК. По реализации семян сельскохозяйственных культур в прошлом году ТОО заняло 1 место – 10 тысяч тонн семян. Средняя урожайность за прошедшие пять лет по всем выращиваемым сельхозкультурам составила 4,3 тонны на га. Предприятие активно участвует в реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», строит в с. Солнечном комплекс малоэтажных жилых домов общей площадью 3,7 тыс. кв. м.

Премьер-министр дал старт работе линии переработки семян подсолнечника маслоэкстракционного завода ТОО «Qazaq astyq group» в Семее.

Как уже рассказывал «Рудный Алтай», проект реализуется в рамках Карты поддержки предпринимательства ВКО на 2021 – 2025 годы. Завод откроет перспективы для развития сельского хозяйства в части производства масличных культур, стабилизации рынка сбыта для фермеров, увеличения посевных площадей масличных культур, создания дополнительных рабочих мест в крестьянских хозяйствах и сельских округах, развития машиностроительных производств для сельского хозяйства.

Сегодня здесь завершены монтажные работы по установке шести силосов для хранения зерновых культур, смонтированы система очистки сырья, оборудование цеха экстракции, оборудование отделения водной гидратации, оборудования отделения грануляции лузги, ведутся работы по монтажу оборудования в котельной.

– Уже введены в эксплуатацию автомобильная и железнодорожная весовая, автоматизированная лаборатория по анализу качества сырья, элеватор. Завершён текущий ремонт части железнодорожных путей, введён в эксплуатацию временный элеватор на 3,5 тыс. тонн сырья, введена в эксплуатацию линия фасовки сырья. Ведётся монтаж транспортных элементов транспортировки сырья и готовой продукции, системы вентиляции и пожаротушения, внешней обшивки зданий. Продолжается поставка оборудования. Предприятием также заключён инвестиционный контракт с Комитетом по инвестициям МИД РК на предоставление инвестиционных преференций, – сообщил директор предприятия Еркинбек Дускужанов.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» завершается строительство недостающей инфраструктуры – линии электропередачи. Также в текущем году планируется строительство системы водоотведения с очистными сооружениями. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь текущего года.

В ходе посещения завода глава Правительства принял участие в техническом запуске линии переработки семян подсолнечника.

После чего делегация посетила «Клинику iv plus». Примечательно, что пациентами поликлиники являются не только жители Семея и других городов региона, но и всех областей страны. Ежедневно клинику посещают не менее 300 человек.

– Уникальность поликлиники заключается в персонале с высокой компетенцией и инфраструктурном оснащении. Мы используем лучшие решения по тренажёрам и оборудованию от выдающихся международных производителей. Одними из первых в Казахстане запустили зал цифровой реабилитации, который сейчас пользуется особой популярностью среди клиентов, – рассказала директор консультативно-диагностической клиники Насиба Изатуллаева.

Здесь впервые в Казахстане применена технология реабилитации детей и взрослых — «h/p/cosmoslocomotion», открыт первый в стране центр медицинской реабилитации на цифровой платформе с использованием электронных систем отслеживания физиологических и моторных функций организма.

Следующим объектом стал Центр ядерной медицины и онкологии – единственное в Казахстане медицинское учреждение ядерной медицины полного цикла — от производства радиофармпрепаратов и их применения в ранней диагностике онкозаболеваний до радионуклидной терапии пациентов.

Как рассказал директор ЦЯМиО Марат Сандыбаев, Центр ядерной медицины обслуживает свыше 600 тысяч человек. Здесь также есть поликлиника, которая ежегодно оказывает консультативную помощь 42 тысячам пациентов. Организовано непрерывное повышение профессионального уровня специалистов. За последние годы 80 сотрудников прошли стажировку в 20 странах мира, в том числе в Австралии, Польше, Италии, Корее, Швейцарии, Эстонии, Хорватии, Португалии, Дании, Японии, России.

В ходе рабочей поездки Премьер-министр проинспектировал реализацию проекта по строительству автодороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, протяжённостью 454 км, в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Напомним, масштабный проект по реконструкции дороги стартовал в 2017 году. Для того чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение автотранспорта, дороги переводятся с третьей технической категории на первую и вторую с уширением проезжей части. После завершения работ из Талдыкоргана в Усть-Каменогорск можно будет добраться за семь – восемь часов. Примечательно, что трасса является одной из важных артерий, ведущей к курортной зоне озера Алаколь, поэтому реализация проекта важна для развития туристического кластера Казахстана. Генподрядчиками выступают три организации – ТОО TODINI CENTRAL ASIA, АО «К-Дорстрой» и «CITIC ConstructionCo, LTD».

В настоящий момент открыто движение на 270 км участка дороги. На участках реконструкции мобилизовано около двух тысяч человек и задействовано более 1 200 единиц техники. На сегодняшний день устроено 8,5 млн кубометров земляного полотна, 274 км основания, 268 км асфальта, также 200 водопропускных труб и скотопрогонов, 11 мостов и путепроводов.

Параллельно ведётся реконструкция трассы Калбатау – Майкапшагай, где задействованы две подрядные организации – ТОО «КазГерСтрой» и китайская компания по строительству и развитию «Синьсин». Из 415 км общей протяжённости дороги в настоящее время движение открыто на 90 км трассы.

Премьер-министр поручил повысить темпы строительно-дорожных работ в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях. При этом глава Правительства подчеркнул важность обеспечения качества и своевременного введения в эксплуатацию создаваемой транспортной инфраструктуры.

Завершающим объектом в рамках рабочей поездки стал Актогайский горно-обогатительный комплекс в Аягозском районе. В текущем году здесь планируется завершить строительство обогатительной фабрики Актогай II по переработке сульфидной руды. Объём инвестиций составит 514,6 млрд тг ($1,2 млрд). Будет создана тысяча новых рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить в 2022 – 2027 годах объём производимой предприятием меди со 125 тыс. тонн до 200 тыс. тонн в год и вывести рудник в число крупнейших в мире. На Актогайском месторождении также функционирует комплекс по переработке оксидных руд, на котором до 2024 года планируется обеспечить ежегодный объём производства 20 тыс. тонн катодной меди.

Дарья Антон, Флора Левина

Фото primeminister.kz