Человеку к лицу справная, чистая и ладная одежда. Плохо, когда он не следит за собой и одежда его грязна и помята, но еще хуже, когда человеком владе­ет страсть одеваться не по средствам, и он кичится своим нарядом.

Существует две категории щеголей.

Одни тщательно следят за своей внешностью: холят лицо, подрисовывают брови, в разговоре то и дело поправляют усы и бороду. Они смотрят фер­том и, подобно кокеткам, играют глазами и бес­престанно перебирают пальцами.

Другие извлекают из щегольства выгоду. Для них красивое платье и добрый конь превраща­ются почти что в источник существования, об­ретают смысл жизни. Поэтому на выездах и пир­шествах эти франты всегда на виду; они ни за что не упустят случая заслужить похвалу стар­ших по возрасту и положению, привычны к огор­чениям своих сверстников, не обладающих та­ким «богатством» и рады до безумия, когда младшие по возрасту смотрят на них с нескрываемой завистью.

Все это постыдно и глупо.

Слово 18

РА_Абай175

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