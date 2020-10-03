Человеку к лицу справная, чистая и ладная одежда. Плохо, когда он не следит за собой и одежда его грязна и помята, но еще хуже, когда человеком владеет страсть одеваться не по средствам, и он кичится своим нарядом.
Существует две категории щеголей.
Одни тщательно следят за своей внешностью: холят лицо, подрисовывают брови, в разговоре то и дело поправляют усы и бороду. Они смотрят фертом и, подобно кокеткам, играют глазами и беспрестанно перебирают пальцами.
Другие извлекают из щегольства выгоду. Для них красивое платье и добрый конь превращаются почти что в источник существования, обретают смысл жизни. Поэтому на выездах и пиршествах эти франты всегда на виду; они ни за что не упустят случая заслужить похвалу старших по возрасту и положению, привычны к огорчениям своих сверстников, не обладающих таким «богатством» и рады до безумия, когда младшие по возрасту смотрят на них с нескрываемой завистью.
Все это постыдно и глупо.
Слово 18
РА_Абай175
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