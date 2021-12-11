Прозрачные переводы

Сенат Парламента РК принял поправки в налоговое законодательство относительно мобильных платежей, которые вступают в силу в следующем году.

В связи с этим в Сети распространяется информация с призывом отказаться от мобильных переводов лиц, занимающихся предпринимательством, и перейти на наличный расчет. Ситуацию разъяснили в Департаменте государственных доходов по ВКО.

По словам исполняющей обязанности заместителя руководителя ДГД по ВКО Ботагоз Ильдыбаевой, предполагаемый срок введения данных изменений – 1 марта 2022 года. Согласно поправкам, вводится понятие «мобильные платежи». К ним отнесли безналичные платежи в электронной форме через мобильные приложения или иные устройства, предназначенные для приёма платежей с использованием штрих-кода, произведённые физическими лицами, которые являются индивидуальными предпринимателями, и лицами, занимающимися частной практикой. А также в пользу юридических лиц за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг.

Помимо этого, изменения ввели относительно применения онлайн-ККМ при расчётах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей, использования отдельного счёта, предназначенного для предпринимательской деятельности, передачи по индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам сведений по мобильным платежам в органы государственных доходов.

В Департаменте государственных доходов пояснили, что нововведение не является новым налогом.

– Покупатели при приобретении товаров, работ и услуг смогут производить платёж в адрес предпринимателя через мобильные приложения или с помощью иных устройств с использованием QR-кода. При этом физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях. Планируемые поправки не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков, которые соблюдают кассовую дисциплину с выдачей фискального чека и не нарушают права потребителей, – отметила Ботагоз Ильдыбаева.

Спикер подчеркнула, что поправки нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.

Таким образом, личные переводы граждан облагаться налогом не будут, по ним не будут передаваться сведения в налоговые органы, не будут администрироваться. Поправки касаются только мобильных платежей на предпринимательские счета при расчётах за товары, работы, услуги.

– Поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить частные переводы физических лиц от мобильных платежей, которые осуществляются в предпринимательских целях. Они неоднократно обсуждены с бизнес-сообществом и банками. Беспокойства относительно передачи данных в органы госдоходов также безосновательны. Так как с 2022 года планируется получение сведений от банков только по платежам, поступающим на предпринимательские счета, – сообщила Ботагоз Ильдыбаева.

Отмечаем, что для удобства налогообложения индивидуальных предпринимателей есть несколько налоговых режимов, из которых можно выбрать удобный для себя. К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента. Данный режим используется при доходе, не превышающем 10,3 млн тенге в год.

Дарья Антон

Фото из открытых источников