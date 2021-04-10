В городах и районах ВКО продолжают работы мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер, а также мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В состав групп входят представители отдела предпринимательства, правоохранительных органов, общественности и предпринимателей.

Так, в городе Усть-Каменогорск 9 апреля в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 297 объектов, зарегистрировано 10 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составляет 466 720 тенге.

В городе Семей проведены проверки по 305 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 267 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 10 нарушений масочного режима. Составлено 5 протоколов на сумму 510 475 тенге. Взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

В остальных районах и городах области в ходе проверки нарушений не выявлено.