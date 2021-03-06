Проложил путь к свободе

Международную научную конференцию, посвящённую 155-летию лидера национально-освободительного движения «Алаш» Алихана Букейханова, провели в Усть-Каменогорске.

«Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын!» («Пока буду живой – не перестану служить казахам!») – эти слова принадлежат председателю автономного правительства Алаш Орды, публицисту и учёному Алихану Букейханову. Именно так было названо масштабное мероприятие, приуроченное к его юбилею.

Международная научная конференция организована в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан отделом культуры и развития языков города Усть-Каменогорска и Централизованной библиотечной системой имени Оралхана Бокея.

– Цель заседания – разъяснение и популяризация среди молодого поколения творческой деятельности и ценного наследия Алихана Букейханова, как путеводной звезды для независимой страны, – рассказала заместитель директора ЦБС имени Оралхана Бокея Жанат Жиенбекова.

В конференции с помощью платформы ZООM приняли участие учёные-алихановеды, историки высших учебных заведений Казахстана, Турции и России. Модератор – старший преподаватель кафедры истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Жаннета Калимолдина.

С приветственным словом выступили аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, доктор исторических наук, профессор, алашовед Мамбет Койгельдиев и проректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, алашовед Дихан Камзабекулы.

В ходе онлайн-мероприятия прозвучало около десяти научных докладов о деятельности Алихана Букейханова, его борьбе за независимость и движении «Алаш».

Среди выступивших – профессор Университета Хаджи Байрам Вели, доктор исторических наук Гульжанат Курмангалиева-Ерджиласун. В докладе она сделала сравнительный анализ деятельности двух лидеров – Алихана Букейханова и Мустафы Кемаля Ататюрка.

В свою очередь литературовед, философ, директор Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» Турдыкул Шанбай зачитал доклад на тему «Философия Алихана Букейханова».

Доктор исторических наук, профессор ВКУ имени С. Аманжолова Советхан Игибаев рассказал об истории Алашского движения и правительства Алаш Орды.

С докладом «Аресты А. Букейханова: от царизма, колчаковцев, советской власти» выступил доктор исторических наук, профессор Виктор Козодой.

– Такие мероприятия очень важны, чтобы наследие Алихана Букейханова и движения «Алаш», проложивших путь к нашей независимости, стало жизненной позицией сегодняшнего поколения, – подытожил конференцию руководитель отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорска Калкаман Сарин.

Стоит отметить, в скором времени будет издан сборник докладов, представленных на научной конференции.

Гульжан Естаева

Фото ЦБС имени Оралхана Бокея