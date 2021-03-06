К 30-летию Независимости РК

Проложил путь к свободе

06.03.2021
12

Международную научную конференцию, посвящённую 155-летию лидера национально-освободительного движения «Алаш» Алихана Букейханова, провели в Усть-Каменогорске. 

«Тірі болсамқазаққа қызмет қылмай қоймаймын!» («Пока буду живой – не перестану служить казахам!») – эти слова принадлежат председателю автономного правительства Алаш Орды, публицисту и учёному Алихану Букейханову. Именно так было названо масштабное мероприятие, приуроченное к его юбилею. 

Международная научная конференция организована в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан отделом культуры и развития языков города Усть-Каменогорска и Централизованной библиотечной системой имени Оралхана  Бокея. 

– Цель заседания – разъяснение и популяризация среди молодого поколения творческой деятельности и ценного наследия Алихана Букейханова, как путеводной звезды для независимой страны, – рассказала заместитель директора ЦБС имени Оралхана Бокея Жанат Жиенбекова. 

В конференции с помощью платформы ZООM приняли участие учёные-алихановеды, историки высших учебных заведений Казахстана, Турции и России. Модератор – старший преподаватель кафедры истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Жаннета Калимолдина. 

С приветственным словом выступили аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, доктор исторических наук, профессор, алашовед Мамбет Койгельдиев и проректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, алашовед Дихан Камзабекулы. 

В ходе онлайн-мероприятия прозвучало около десяти научных докладов о деятельности Алихана Букейханова, его борьбе за независимость и движении «Алаш».  

Среди выступивших – профессор Университета Хаджи Байрам Вели, доктор исторических наук Гульжанат Курмангалиева-Ерджиласун. В докладе она сделала сравнительный анализ деятельности двух лидеров – Алихана Букейханова и Мустафы Кемаля Ататюрка. 

В свою очередь литературовед, философ, директор Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» Турдыкул Шанбай зачитал доклад на тему «Философия Алихана Букейханова». 

Доктор исторических наук, профессор ВКУ имени С. Аманжолова Советхан Игибаев рассказал об истории Алашского движения и правительства Алаш Орды. 

С докладом «Аресты А. Букейханова: от царизма, колчаковцев, советской власти» выступил доктор исторических наук, профессор Виктор Козодой. 

– Такие мероприятия очень важны, чтобы наследие Алихана Букейханова и движения «Алаш», проложивших путь к нашей независимости, стало жизненной позицией сегодняшнего поколения, – подытожил конференцию руководитель отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорска Калкаман Сарин. 

Стоит отметить, в скором времени будет издан сборник докладов, представленных на научной конференции. 

Гульжан Естаева 

Фото ЦБС имени Оралхана Бокея 

06.03.2021
12

Еще новости

Визитная карточка города

06.03.2021

Бата народного поэта

06.03.2021

Человек, сделавший историю

06.03.2021

Кузница интеллектуалов

06.03.2021
Back to top button