Программа развития в действии

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал с рабочей поездкой в Урджарском районе. В рамках её обширной программы посетил село Маканчи, где открылся новый детский сад, рассчитанный на 140 малышей.

Об этом и других событиях глава региона сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.

Дошкольное учреждение, так необходимое как в городской, так и в сельской местности, разместилось в здании прежней школы, в котором провели капитальный ремонт. Напомним, что село Маканчи находится в числе 16 населённых пунктов Восточного Казахстана, вошедших в новую программу развития бывших районных центров.

– Также ознакомился с работой отремонтированного инфекционного отделения в селе Маканчи, рассчитанного на 60 коек. Оно пустовало более семи лет, – отметил Даниал Ахметов. – Теперь здесь имеются своя кислородная станция, реанимационные палаты и временное общежитие для врачей.

Наличие оборудования и мощностей, способных в достаточном объёме обеспечивать лечебное учреждение кислородом, является важнейшим фактором. Особенно исходя из острой потребности в нём в случаях необходимости оказания оперативной помощи больным.

Возле больницы на протяжении многих лет находится пустующий корпус. В скором времени в нём будет проведён ремонт, после завершения которого откроется лечебно-врачебная амбулатория с дневным стационаром. В этой связи ответственным лицам поручено детально изучить объект и разработать соответствующую проектно-сметную документацию.

Стоит отметить, что больница обслуживает не только 15 тысяч маканчинцев, но и жителей ещё шестнадцати близлежащих сёл.

– С уверенностью можем сказать, что Урджарская районная больница также готова к открытию нового туристического сезона. Сегодня здесь есть кислородная станция и ПЦР-лаборатория, установлены компьютерный томограф и рентген-аппарат, – подчеркнул аким области. – В медицинском учреждении в настоящее время проводятся сложные нейрохирургические операции. Специалисты районной больницы прошли обучение и практику в клиниках Израиля, Литвы, Великобритании. Работа по повышению квалификации персонала будет продолжена.

В приоритете и развитие местной инфраструктуры, и здесь самое время обратить внимание на ещё одну хорошую новость. К ноябрю текущего года в селе Маканчи планируется полностью завершить работы по строительству водопровода. В результате все жители большого населённого пункта будут в полной мере обеспечены качественной питьевой водой.

– Хочу сказать, что с 19 апреля нынешнего года аэропорт в селе Урджар закрывается на реконструкцию, – сообщил Даниал Ахметов. – Для туристов будет увеличено число железнодорожных и автобусных рейсов.

Как особо отметил аким области, строительные работы для повышения оперативности будут вести в три смены. Одновременно в терминале, в других зданиях и, конечно, на главном объекте – взлётно-посадочной полосе.

Первоначально предполагалось построить временную посадочную полосу, чтобы не прерывать осуществляемое сегодня авиасообщение. Однако её стоимость составила бы 5,6 млрд тенге, при том, что ремонт действующей полосы обойдётся на один миллиард дешевле.

– В ходе сегодняшней встречи председатель Комитета гражданской авиации пообещал отправить специалистов для помощи в реконструкции самого здания, – отметил глава региона.

Необходимо добавить, что накануне нового сезона в туристической отрасли Восточного Казахстана, в том числе Урджарского района, ведётся большая подготовительная работа. По опыту прошлого, довольно непростого, года можно предположить, что внутренний туризм привлечёт к себе внимание многих туристов со всего Казахстана. Здесь наряду с высоким уровнем обслуживания гостей будет иметь серьёзное значение создание условий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Над этим также работают органы местной власти на уровне области, района, сельского округа и каждого населённого пункта.

Меир Токобаев

Фото пресс-службы акима ВКО