Программа претворяется в жизнь

Как реализуется в Восточно-Казахстанской области государственная программа по реализации языковой политики, рассчитанная на период 2020-2025 годов? Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Центре региональных коммуникаций, подробно рассказала исполняющая обязанности руководителя областного Управления по развитию языков Толкын Берикбекова.

В целях реализации государственной программы в области создана инфраструктура по обучению языкам. На сегодняшний день в регионе насчитывается 12 центров по обучению языкам, оснащённых современными методическими пособиями и техническими средствами. В прошлом году на их базе 3956 человек осваивали государственный язык, а ещё 1462 – изучали английский.

Мероприятия по укреплению статуса государственного языка, повышению его востребованности, стимулированию общения на казахском языке, пропаганде и расширению сферы применения в минувшем году были посвящены 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы. Были организованы областной конкурс по написанию эссе среди государственных служащих «Язык Абая – духовная сокровищница человечества», викторина-тест на тему «Читайте, узнавайте Абая», акция «Обучайся языкам на удалении», областной конкурс «Абайские чтения» среди молодёжи различных этносов региона.

Также в рамках Дня языков народа Казахстана прошёл традиционный месячник «Парад языков», кроме того, тематическая неделя «Язык – моя опора, моё бьющееся сердце».

Толкын Берикбекова рассказала о кропотливой работе, которая проводится по подготовке образовательно-методических пособий, словарей и образцовых программ по обучению казахскому языку на основе латинской графики и родному языку других этносов, их последующему изданию. Специалисты областного управления подготовили и выпустили на диске два учебных, восемь вспомогательных пособий, одну методическую инструкцию, а также сборник дополнительных уроков, посвящённых освоению нового алфавита.

Вместе с тем, для развития языкового капитала, в том числе обеспечения самостоятельного освоения гражданами трёхъязычия подготовлены методические пособия, мультимедийные средства, словари, казахско-русские разговорники, сборники диктантов и изложений, «Сборник заданий, подготовленных в виде тестов и тексты для взрослых слушателей».

В нынешнем году в центрах по обучению языкам занимаются 4933 человека. Из них 3139 изучают казахский язык, 1422 – английский, 229 – русский, 47 – немецкий, 51 – китайский, 45 – татарский. В их числе – 1143 – государственные служащие, 1046 – работники бюджетной сферы, 1322 – сотрудники правоохранительных органов, 1422 – медицинские работники.

В рамках реализации государственной программы в 2020–2021 годах 1200 человек проходили диагностическое тестирование по системе «Казтест», определяющей уровень владения государственным языком.

В январе-апреле 2021 года в государственных органах доля документооборота на государственном языке составила 94,6 процента.

Доля жителей, владеющих государственным языком, составляет 85 процентов, русским языком – 91 процент, английским языком – 6,5 процента, тремя языками – 5,5 процента.

По актуальным проблемам развития языков и формирования языковой среды с начала этого года проведено двадцать мероприятий. В частности, областной месячник «Сәтті жарнама» в целях разъяснения требований 21 статьи Закона Республики Казахстан «О языках», акция среди представителей молодёжи других этносов по чтению легенд о батырах «Я говорю по-казахски», челлендж-эстафета между органами, оказывающими услуги, посвящённая применению государственного языка «Языковое пространство – гарантия независимости», месячник по приведению фамилий в соответствии с историческими традициями «Ататек – ұлттық негізіміз».

Поддержкой также пользуются языки других этносов. В регионе работают кружки по обучению языкам этносов и школа «Возрождение языков и культуры народа Восточного Казахстана». В области проводят обучение азербайджанскому, татарскому, чеченскому, армянскому, корейскому, немецкому, белорусскому, украинскому, русскому, еврейскому, турецкому языкам.

Для стимулирования учеников воскресных школ, показывающих отличные результаты в изучении родного языка, на постоянной основе проводятся различные мероприятия. Ежегодно организуется «Языковой лагерь», в котором слушатели воскресных школ совмещают летние каникулы с изучением государственного языка, культуры и традиций казахского народа.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми государственной программой, проводится работа по приведению в порядок ономастических названий, возвращению населённым пунктам, объектам, улицам исторических названий вместо идеологически устаревших. В минувшем году в области переименованы 157 улиц, два населённых пункта и 21 объект. А с начала 2021 года по области изменены названия 90 улиц.

Мейрам Екпин

Фото из открытых источников

По заказу Управления по развитию языков ВКО