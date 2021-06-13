Проекты настоящие и будущие

Второй год в Курчумском районе идёт реализация Комплексного плана развития района (КПР) на 2020–2024 годы. В стартовом 2020 году благодаря этому проекту в район были инвестированы крупные финансовые средства.

В целом освоено 6 млрд 626 млн тенге. Из них государственных средств – 4 млрд 865,6 млн тенге, частных инвестиций – 1 млрд 760,4 млн тенге. Они потрачены на строительство жилья, детских площадок, фонтанов, памятников Абаю в Курчуме и Маркаколе, крытого плавательного бассейна, ремонт медицинских учреждений, дорог и т. д. Чего же ждать курчумцам в 2021 году? Этот и другие вопросы были адресованы руководителю отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Курчумского района Максату Акрамову.

По его информации, этим летом также будут реализованы востребованные населением проекты. В селе Маралды планируется завершить начатое в 2020 году строительство водопроводной системы. Забор воды для села будет осуществляться из глубинной артезианской скважины, что повысит её качество. Поднятая на поверхность вода пройдёт этапы фильтрации и очистки и уже после этого дойдёт до потребителя.

К центральному обеспечению планируется подключить все дома маралдинцев. Поэтому водопроводные трубы будут протянуты до границы каждой домашней усадьбы. Далее непосредственно подключение дома состоится по заявке хозяев.

Кроме этого, в числе проектов этого лета – средний ремонт улиц сёл Калжыр, Боран и Маркаколь. В этих же населённых пунктах и селе Акчий обновится и дополнится ночное освещение. Уже возводятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Боране и Маркаколе.

Масштабный проект, призванный придать «второе дыхание», серьёзный импульс развитию приграничных территорий, не обошёл и рыбацкие сёла района. В Жолнускау и Аманате планируется бурение, взамен имеющихся, глубинных скважин для обеспечения местных жителей чистой питьевой водой. В другом рыбацком селе – Аксуат – эта работа была начата в минувшем году. Судьба проекта по водообеспечению в Барак батыре будет решена после объявления конкурса на определение новой подрядной организации по строительству объекта. Дело в том, что по решению суда договор с прежним подрядчиком был расторгнут. На сегодняшний день объём работ на объекте выполнен на 30 процентов.

– В густонаселённом райцентре есть вопросы, требующие решения на протяжении уже нескольких лет. Одна из них – очистка канализационных стоков. В настоящее время очистное сооружение находится в плачевном состоянии, наносится вред местной экологии. Что предпринимается в этом направлении?

– Разработана проектно-сметная документация нового очистного сооружения. Она прошла государственную экспертизу. По сути, проект готов к реализации. Но дело в том, что он дорогостоящий – чтобы его реализовать, потребуется свыше одного миллиарда тенге. В то же время единым оператором строительства и реконструкции, модернизации канализационно-очистных сооружений в рамках государственных программ – АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)» – объявлен мораторий на финансирование крупных, финансово затратных проектов, к которым относится и этот.

С учётом остроты проблемы мы разослали письма в компетентные областные департаменты, выходим на представляющих нашу область депутатов Парламента РК, чтобы и они подключились к решению этого вопроса.

– В сфере ЖКХ района также актуальны вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой, реформирования системы управления, содержания и благоустройства многоквартирных домов. Есть ли какие-то положительные сдвиги?

– Что касается обеспечения населения питьевой водой, разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация системы водоснабжения села Курчум. На очереди – решение вопроса финансирования проекта, определение подрядной организации.

Реформированию системы управления и содержания многоквартирных домов в районе уделяется особое внимание. Только в районном центре насчитывается 47 многоквартирных домов. Все они были построены ещё в советскую эпоху и давно нуждаются в капитальном ремонте. Но это станет возможным, только если мы сможем провести реформу в этой сфере. Сейчас встречаемся с жильцами домов, разъясняем преимущества создания Объединения собственников квартир (ОСИ). В этом случае люди смогут самостоятельно решать вопросы ремонта и обслуживания своего дома, распоряжаться вложенными в содержание общедомовой территории средствами. Не могу сказать, что всё идет гладко, встречается и недопонимание.

Одним из тормозящих аспектов в создании ОСИ является отсутствие технической документации домов. Для изготовления одного такого документа профильной организации необходимо выплатить порядка 200-250 тысяч тенге. И эти суммы должны собрать жильцы дома. В общем, вопросов, которые необходимо рассматривать, множество, и мы прилагаем все усилия к их решению.

Рысбек Жантыкеев

Фото из архива автора

Курчумский район