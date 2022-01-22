Продолжат работу

В Восточном Казахстане сняли жёсткие ограничительные меры для малого и среднего бизнеса, в частности для организаций общепита.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть жёсткие карантинные ограничения в отношении малого и среднего бизнеса, поскольку новый штамм COVID-19, как показывает практика, распространяется повсеместно, и переболеть им будут вынуждены очень многие казахстанцы.

В связи с этим аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл совещание с представителями малого и среднего бизнеса, где в ходе конструктивного диалога было принято решение убрать ограничения по времени работы объектов и оставить только по заполняемости. Так, будет разрешено проведение торжественных памятных, семейных мероприятий в банкетных залах при заполняемости на 50 процентов, но не более ста человек. В караоке, бильярдных, боулинге, а также компьютерных клубах заполняемость зала должна быть не более 50 процентов от общей проектной вместимости, а для ночных клубов – не более 70 процентов.

Послабления коснулись и религиозных организаций. Разрешено проводить коллективные богослужения в закрытых помещениях при заполняемости религиозных объектов не более 50 процентов.

Предприниматели поблагодарили за возможность продолжать деятельность и сохранять рабочие места. Они также заверили, что все сотрудники привиты, работают по программе Ashyq и соблюдают все санитарные нормы.

К слову, в области удалось достичь стопроцентной вакцинации населения. Сейчас активно идёт ревакцинация. Повторную прививку получили 142 тысячи человек, до 1 февраля их будет 238 тысяч. Все эти меры позволили не допустить большого роста заболевших. Коечный фонд региона заполнен всего на 14 процентов.

– У нас развернуто 1400 инфекционных коек и 260 реанимационных. При необходимости мы можем увеличить их количество до трех тысяч и 570 соответственно, – отметил в ходе встречи Даниал Ахметов. – Но наша принципиальная позиция – не подвергать риску детей. Поэтому школьники, за исключением 9 и 11 классов обучаются дистанционно, а развлекательные детские центры пока остаются закрытыми.

Глава региона поблагодарил предпринимателей за помощь и поддержку в дни трагических событий 4 и 5 января и заверил, что всегда есть возможность открытого диалога и решения возникающих вопросов и проблем.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников