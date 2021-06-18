Проблема из лёгких?

«42-е сутки после родов, состояние стабильное». Эта фраза кажется вполне себе рядовой. Однако не в случае, который будет описан ниже.

У пациентки ВК областного фтизиопульмонологического центра туберкулёз впервые был выявлен 13 лет назад, инфицирование произошло после контакта с близкими родственниками. В течение этих лет девушка трижды проходила лечение, в прошлом году завершила амбулаторный приём противотуберкулёзных препаратов. Не успев восстановиться после терапии, вышла замуж, забеременела. На фоне сниженного иммунитета на 27 неделе беременности у неё появились гнойные мокроты. В фтизиопульмонологический диспансер беременная пациентка поступила в крайне тяжёлом состоянии.

Как рассказали медики центра, фиброзно-кавернозный двухсторонний туберкулёз лёгких, которым страдает девушка, – заболевание хроническое, протекающее длительно и волнообразно с интервалами затихания воспалительных явлений. Консилиум принял решение провести экстренное кесарево сечение совместно с коллегами из Центра матери и ребенка. Малыш, рождённый весом 700 граммов, неонатологами был перемещён в ЦМиР.

Сегодня наступили 42-е послеродовые сутки. Медики отмечают, что состояние молодой мамы стабильное. Врачи делают всё, чтобы пациентка как можно скорее смогла обнять своего первенца.

История этой молодой мамы, к сожалению, не единственная. По сведениям пресс-службы ОФПЦ, в настоящее время в медучреждении получают лечение четыре «послеродовые» пациентки.

Буквально на днях в Центр поступила молодая женщина, у которой на вторые сутки после родов на снимке флюорографии были обнаружены изменения в лёгких. Диагноз – туберкулёз. Пока женщина получает длительное стационарное лечение, малыш разлучён с матерью.

В случае с этой пациенткой ситуация вызывает серьёзную тревогу. Проживала она по одному адресу, к поликлинике была приписана не по месту жительства, а наблюдалась в частной клинике.

Пациентка номер три впервые заболела туберкулёзом десять лет назад, прошла полный курс лечения. Спустя это время родила, однако при послеродовом осмотре был выявлен рецидив. На время её диспансеризации новорождённый также временно разлучён с матерью.

Четвёртая пациентка родила в мае, в послеродовом периоде на её рентгенограмме были выявлены изменения. Врачи рекомендовали женщине пройти обследование в областном центре, но она отказалась. Несмотря на то, что состояние её здоровья стало ухудшаться, за медицинской помощью не обратилась, а лечилась народными методами. В больницу поступила в крайне тяжёлом состоянии.

Учитывая, что беременность и роды являются большой физиологической нагрузкой, фтизиопульмонологи настойчиво рекомендуют женщинам, планирующим беременность, в обязательном порядке пройти флюорографический осмотр до беременности и обследовать всех членов семьи.

– Ни в коем случае не стоит скрывать от гинеколога имеющийся в анамнезе туберкулёз, – призывают врачи. – Общеизвестно, что это коварное заболевание не только и не всегда социально неблагополучных людей. При первых же подозрительных симптомах – слабость, недомогание, потеря аппетита и веса, субфебрильная температура – незамедлительно обращайтесь к врачу. Раз в год проходите флюорографию, исключив тем самым у себя туберкулёз.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой