Прижились на новом месте

Семейная пара, переехавшая в Восточный Казахстан из Алматинской области, стала участницей сразу двух государственных программ.

Молодые люди, Ерсiн Бакытали и Акерке Бабайкара поженились недавно. Но строить свой семейный очаг решили на востоке Казахстана, в Бородулихинском районе. Оба они обладатели творческих профессий.

Ерсiн уроженец Талдыкоргана. Там же окончил музыкальное училище. Он является профессиональным певцом. Его супруга проживала с семьёй в Сарканде. Окончила Саркандский гуманитарно-педагогический колледж по специальности «Изобразительное искусство». Она – профессиональный художник.

– Я случайно узнала от наших земляков о госпрограмме переселения квалифицированных кадров с юга на север страны, – рассказала Акерке Бабайкара. – Решили с мужем рискнуть и поехать. Нам предложили работу в Доме культуры уже по другой программе – «С дипломом – в село» в посёлке Новая Шульба. Устроились хорошо, ни о чём не жалеем, к холодам уже привыкли.

По словам главы семьи, как переселенцы, они получили хорошую базу для первичной адаптации. А именно единовременную выплату в рамках госпрограммы «Еңбеқ». Также им возместили расходы за проезд и провоз багажа.

– Нам предоставили арендное жильё, – поделился Ерсiн Бакытали. – Это хороший дом с участком, есть хозпостройки. Можно выращивать овощи в огороде и держать скот. Нам здесь очень нравится, люди хорошие, уезжать обратно не собираемся.

Сейчас супруги вместе трудятся в сельском Доме культуры. Они передают свой творческий опыт и навыки местной молодёжи. Ерсiн ведет кружок по вокалу, где учатся пению около десяти юношей и девушек. Они даже создали творческий коллектив и после снятия ограничительных мер планируют организовать гастрольный тур по региону. Акерке работает библиотекарем и учит детей рисованию и живописи. В фойе Дома культуры действует выставка её картин.

По словам и. о. акима Новошульбинского сельского округа Асель Мусахановой, до карантина их Дом культуры работал в полную силу. Здесь всегда было оживлённо, проходили концерты, творческие вечера, выставки и другие мероприятия. Есть большая библиотека, кружки, в том числе хореографический.

– Сейчас количество посетителей приходится ограничивать, – отметила она. – Но наши творческие коллективы всё равно готовят новые номера, выкладывают их записи в социальные сети и находят там своих зрителей.

Сельский округ состоит из пяти населённых пунктов. Это сёла Новая Шульба, Потапенково, Солоновка, Ключики и Ақши. Население округа составляет около трёх тысяч человек.

Ерик Абитов, по заказу ОВП Бородулихинского района

Фото Ануара Тюлюбаева

Бородулихинский район