Госпрограммы

Прижились на новом месте

04.06.2021
26

Семейная пара, переехавшая в Восточный Казахстан из Алматинской области, стала участницей сразу двух государственных программ.

Молодые люди, Ерсiн Бакытали и Акерке Бабайкара поженились недавно. Но строить свой семейный очаг решили на востоке Казахстана, в Бородулихинском районе. Оба они обладатели творческих профессий.

Ерсiн уроженец Талдыкоргана. Там же окончил музыкальное училище. Он является профессиональным певцом. Его супруга проживала с семьёй в Сарканде. Окончила Саркандский гуманитарно-педагогический колледж по специальности «Изобразительное искусство». Она – профессиональный художник.

– Я случайно узнала от наших земляков о госпрограмме переселения квалифицированных кадров с юга на север страны, – рассказала Акерке Бабайкара. – Решили с мужем рискнуть и поехать. Нам предложили работу в Доме культуры уже по другой программе – «С дипломом – в село» в посёлке Новая Шульба. Устроились хорошо, ни о чём не жалеем, к холодам уже привыкли.

По словам главы семьи, как переселенцы, они получили хорошую базу для первичной адаптации. А именно единовременную выплату в рамках госпрограммы «Еңбеқ». Также им возместили расходы за проезд и провоз багажа.

– Нам предоставили арендное жильё, – поделился Ерсiн Бакытали. – Это хороший дом с участком, есть хозпостройки. Можно выращивать овощи в огороде и держать скот. Нам здесь очень нравится, люди хорошие, уезжать обратно не собираемся.

Сейчас супруги вместе трудятся в сельском Доме культуры. Они передают свой творческий опыт и навыки местной молодёжи. Ерсiн ведет кружок по вокалу, где учатся пению около десяти юношей и девушек. Они даже создали творческий коллектив и после снятия ограничительных мер планируют организовать гастрольный тур по региону. Акерке работает библиотекарем и учит детей рисованию и живописи. В фойе Дома культуры действует выставка её картин.

По словам и. о. акима Новошульбинского сельского округа Асель Мусахановой, до карантина их Дом культуры работал в полную силу. Здесь всегда было оживлённо, проходили концерты, творческие вечера, выставки и другие мероприятия. Есть большая библиотека, кружки, в том числе хореографический.

– Сейчас количество посетителей приходится ограничивать, – отметила она. – Но наши творческие коллективы всё равно готовят новые номера, выкладывают их записи в социальные сети и находят там своих зрителей.

Сельский округ состоит из пяти населённых пунктов. Это сёла Новая Шульба, Потапенково, Солоновка, Ключики и Ақши. Население округа составляет около трёх тысяч человек.

Ерик Абитов, по заказу ОВП Бородулихинского района

Фото Ануара Тюлюбаева

Бородулихинский район

Теги
04.06.2021
26

Еще новости

Богатырские кони из Кабы

24.02.2021

Мелодии степей

10.02.2021

Реки «атакуют» сёла

10.02.2021

Сакральный символ мудрости и чистоты 

07.02.2021
Back to top button