Приступили к строительству

В Риддере определена территория, где построят новые дома для пострадавших от лесного пожара. Ведутся работы по подведению инженерных коммуникаций.

В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в Риддере начата реализация инфраструктурных проектов для пострадавших вследствие пожара. Площадка под строительство определена в 3-м жилом районе Ботаника. Начаты строительно-монтажные работы по прокладке водопроводных и электрических сетей.

По информации акимата Риддера, произведена разбивка 35 земельных участков под строительство индивидуального жилья.

– Глава региона Даниал Ахметов поставил задачу завершить строительство домов до 15 августа текущего года, – сообщил аким Риддера Дмитрий Горьковой.

По его словам, в настоящее время задействованы пять подрядных организаций. Это ТОО «УК Техногрупп», ТОО «ОблШыгысЖол», ТОО «ДК Проект», ТОО «КазПрофСтрой» и ТОО «Востоквзрывпром». Подрядными организациями ведётся доставка строительных материалов для начала строительных работ.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер