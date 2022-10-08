Приграничное положение обязывает

Приграничные сёла района Самар и Шемонаихинского района посетил с рабочей поездкой аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Глава региона продолжает посещать приграничные сёла и бывшие районные центры ВКО, чтобы максимально эффективно, точечно реализовать региональную программу развития приграничных регионов, направленную на экономический и социально-культурный рост сельских территорий.

Село Подгорное – одно из самых знаменитых в районе Самар. Далеко не каждый населённый пункт может гордиться сразу тремя уроженцами – Героями Советского Союза. В Подгорном такого звания удостоились Николай Яковлевич Фонов, Сергей Егорович Седнев и Иван Михайлович Яроцкий. Даниал Ахметов, отдавая дань уважения фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной войны, посетил сельский музей в Подгорном.

– Память о героических земляках бережно и трогательно хранят в пришкольном музее – здесь и награды, и фотографии ветеранов села, – отметил аким области.

Музей расположен в сельской школе. Несмотря на то, что учится в ней не так много ребят, школу в селе обязательно оставят.

– Это моя принципиальная позиция, – заверил жителей Подгорного Даниал Ахметов.

Ознакомившись с бытом школы, можно приятно удивиться бережному, хозяйскому отношению к состоянию учебного заведения, её оборудованию как педагогов, так и школьников. Кстати, по оснащению эта сельская школа практически ничем не отличается от городских среднеобразовательных учебных заведений. Более того, уже в ближайшем будущем школа пополнится кабинетом физики и лингафонным классом, который поможет более эффективно организовать занятия по изучению языков. Отметим, что по просьбе учителей лингафонный класс будет установлен и в Караколской средней школе.

В следующем году в первый класс в Подгорном пойдут девять ребят.

В селе будут восстановлены несколько пустующих жилых домов для того, чтобы предоставить комфортное жильё специалистам, приезжающим сюда для работы. Решено, что первые два отремонтированных дома отдадут под жильё сельскому фельдшеру и участковому инспектору.

В рамках рабочей поездки глава региона посетил фельдшерско-акушерский пункт в Подгорном. Он достаточно хорошо оснащён, но само здание нуждается в ремонте. Его проведение намечено на будущий год.

На полях КХ «ЛИК» ведутся работы по уборке подсолнечника, который поставляется в качестве сырья для кондитерских предприятий. Здесь, чтобы сохранить и преумножить плодородный слой почвы, применяют передовые технологии по восстановлению почвы и увеличению урожая.

Также в ходе рабочей поездки Даниал Ахметов встретился с активом села Подгорное, где разъяснил основные положения Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, выслушал пожелания и предложения сельчан.

– На встрече с населением обсудили Послание Президента, внеочередные выборы и ключевые изменения в Конституции. Отмечу, что в прошлом году в Миролюбовском сельском округе жители сами выбрали акима. В Послании народу Казахстана Глава государства обозначил 9 основных задач, и первая из них – это новая экономическая политика. Скажу из личного опыта, что Касым-Жомарт Кемелевич – не только блестящий дипломат, но и один из лучших экономистов нашей страны. Когда он был Премьер-министром Казахстана, рост ВВП страны составлял 11%. Ни один из его коллег таких результатов не достигал, – подчеркнул Даниал Ахметов, кстати, в то время работавший вице-премьером в команде Токаева.

Жители района Самар рассказали о своих насущных проблемах и поделились идеями, как сделать жизнь комфортнее. Так, прозвучало предложение об организации собственной районной газеты, которая информировала бы жителей о делах и новостях района. С 1 января этот печатный орган будет выходить в свет на регулярной основе. Кроме того, в Подгорном будет отремонтирована дорога и проведено освещение, проект которого уже готов и ждёт финансирования.

Немало хороших изменений ждёт и село Выдриху Шемонаихинского района. Об этом сказал аким Восточно-Казахстанской области во время встречи с сельским активом, где разъяснил основные положения и направления Послания Президента народу Казахстана.

– Перед нами Президент поставил девять основных задач. И одна из них – это отказ государства от вмешательства в ценообразование. Это очень важный элемент в нашей работе. Например, теперь государство отпустит в «свободное плавание» цены на пшеницу, подсолнечное масло, другую продукцию аграрного сектора. При этом тарифы на коммунальные услуги, электроэнергию, железнодорожный транспорт, нефть и газ останутся под неусыпным контролем государства. Потому что рост цен должен быть разумным и обоснованным. Если будет контроль на рост тарифов, то это позволит стабилизировать цены в других отраслях экономики, поскольку цены на газ, нефть, электричество во многом влияют на повышение цены на другие товары и продукты питания, – пояснил Даниал Кенжетаевич.

В своём Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал акимам областей два года, чтобы раз и навсегда решить проблему отсутствия в сёлах небольших медицинских организаций: фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий. В ВКО эта проблема тоже существует – 36 сёл нуждаются в медицинских организациях. По словам Даниала Ахметова, в ближайшие 1,5–2 года они будут построены и запущены в эксплуатацию.

– По поручению Главы государства мы уделяем огромное внимание развитию медицины. В частности, был приобретён уникальный для всего постсоветского пространства лабораторный комплекс, благодаря которому наши врачи могут выявлять внутриутробные патологии и заболевания у будущих матерей. Комплекс поможет не только восточноказахстанцам, но и жителям всей страны, – рассказал аким области.

Напомним, в ВКО с 2017 года реализуется областная программа по развитию системы здравоохранения и повышению уровня квалификации медицинских работников. За эти годы медицинские организации области были оснащены современным высокотехнологичным и лабораторным оборудованием на 2,5 млрд тенге, что позволило увеличить объём высокотехнологической медицинской помощи в ВКО в 5,2 раза. В конце 2022 года уже 377 врачей области завершат курсы повышения квалификации в ведущих клиниках мира. К примеру, только в текущем году обучение в Израиле походят 13 врачей, ещё 23 специалиста учатся на базе клиник Российской Федерации и Латвии.

Кроме того, Даниал Ахметов встретился с ветеранами в санатории «Уба». Отметим, что в этом году ветеранским организациям исполняется 35 лет, на территории ВКО насчитывается 11 ветеранских организаций, которые вносят неоценимый вклад в развитие самых разных сфер. Глава региона поздравил всех с Днём пожилых людей и вручил благодарственные письма.

– В санатории оказывается полный комплекс медицинских и других услуг, необходимых для того, чтобы представители старшего поколения могли поправить своё здоровье. Я дал поручение администрации подготовить ПСД на ремонт кабинетов и замену устаревшего оборудования на новое, – отметил аким области.

В ходе рабочей поездки в Шемонаихинский район Даниал Ахметов посетил Артемьевский рудник, где близится к завершению строительство второй очереди подземного ствола шахты.

А также побывал на полях КХ «Камышинское», где после уборки урожая ведутся работы по восстановлению плодородного слоя почвы, в сфере животноводства внедряют и успешно применяют новейшие технологии и разработки.

– Именно агрокомплекс «Камышинское» является основным поставщиком сырья для наших молокоперерабатывающих предприятий. Сюда приезжают специалисты из других крестьянских хозяйств, чтобы перенять бесценный опыт. В целом Шемонаихинский район демонстрирует хорошие темпы социально-экономического развития по многим ключевым индикаторам, – резюмировал итоги рабочей поездки глава региона.

Екатерина Гуляева