Приглашаем на обследование

25 марта, с 9.00 до 13.00, врачи Многопрофильного Центра онкологии и хирургии приглашают жителей Восточного Казахстана на День открытых дверей, посвящённый профилактике новообразований желудочно-кишечного тракта, а также раннему выявлению и профилактике рака шейки матки.

Приём будут вести высококвалифицированные врачи-онкологи.

Направления участкового врача не требуется!

Адрес: ВКО МЦОиХ: город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус 1, Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника). Телефоны для справок: +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.