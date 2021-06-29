Приезжайте в гости к нам!

На восточном побережье озера Алаколь продолжается работа, направленная на развитие внутреннего туристического потенциала региона.

Дальнейшее развитие туризма Восточного Казахстана подразумевает расширение межрегионального транспортного сообщения и оптимизацию внутриобластной сети. Об этом шла речь на очередном совещании областного акимата.

– Туризм – одна из важных отраслей экономики нашего региона, который богат природными и культурными достопримечательностями, а также местами для активного и оздоровительного отдыха. Необходимо дальнейшее совершенствование этого сектора с эффективным использованием имеющихся возможностей, этого требует само время, – сказал аким области Даниал Ахметов.

Он также отметил, что для дальнейшего развития туристской отрасли прежде всего следует совершенствовать необходимую инфраструктуру. Во-первых – транспорт, во-вторых – логистику. По-прежнему пристальное внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Главным туристическим центром области в летний период остаётся курортно-рекреационная зона восточного побережья озера Алаколь. В числе масштабных проектов, нацеленных на его развитие, – реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта села Урджар, её длина составит более двух километров. На установку светосигнального оборудования бюджет дополнительно выделит 600 млн тенге. Обновлённый аэродром сможет принимать даже воздушные суда средней дальности типа Embraer не только из регионов, но и из ближнего зарубежья.

Даниал Ахметов напомнил, что с 17 июня до побережья Алаколя запущены дополнительные рейсы поездов из Алматы, Нур-Султана, Семея и Усть-Каменогорска, при этом количество вагонов увеличено до 61. Также по этому направлению удвоено количество автобусных рейсов.

На побережье к началу купального сезона проведены работы по очистке дна, курортная зона усилена нарядами полиции, курсируют спасательные патрули. На прилегающей к озеру территории продолжается возведение линии электропередачи и водопровода, ведётся строительство административного здания, в котором разместятся службы, ответственные за безопасность отдыхающих.

– В этом сезоне на восточном побережье озера работают 163 отеля и баз отдыха, 94 из них – в рамках системы Ashyq. Из 900 местных сотрудников 80 процентов уже получили прививку от коронавируса. Как и в прошлом году, мы планируем сделать Алаколь зоной, свободной от Covid-19. Хочу напомнить, что в 2020-м, когда мы ввели обязательное предоставление ПЦР-справки, на побережье не было зафиксировано ни одного случая заражения КВИ, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Аким области также отметил, что условия для отдыха туристов должны быть максимально цивилизованными, поэтому необходимо внести изменения в стихийно сложившуюся там инфраструктуру.

– Всего на побережье осуществляют предпринимательскую деятельность 347 объектов бизнеса. На сегодня пересмотрена схема размещения кафе и шашлычных таким образом, чтобы они не создавали дискомфорта отдыхающим. Мы также намерены проводить на Алаколе ежегодный музыкальный фестиваль. Для этого в текущем году запустится AlaZONE, которая станет площадкой для проведения международных фестивалей типа «Жары» в Баку, – сообщил аким ВКО.

Даниал Ахметов также поручил навести порядок с поставками продукции от местных крестьянских хозяйств, уделив внимание соблюдению правил торговли.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников