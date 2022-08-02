Предъявите декларацию

Представители ДГД по ВКО разъяснили порядок и концепцию процедуры всеобщего декларирования в Казахстане.

Как сообщила руководитель Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по ВКО Асем Турлыбекова, это представление форм 250.00 «Декларация об активах и обязательствах физического лица» и 270.00 «Декларация о доходах и имуществе физического лица».

По её словам, всеобщее декларирование вводится в четыре этапа. На первом этапе, с 1 января 2021 года, декларацию об активах и обязательствах представили физические лица, являющиеся на тот момент лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами; лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами; лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами. Также в эту категорию входят лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором этапе, с 1 января 2023 года, подадут свои сведения работники государственных учреждений и работники сферы квазигосударственного сектора (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т. д.) и их супруги.

С началом 2024 года стартует третий этап. Свои декларации представят руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Четвёртый этап начнётся с 1 января 2025 года для оставшейся категории граждан.

Как пояснила спикер, во входной декларации формы 250 «Декларация об активах и обязательствах физического лица» нужно указать имущество, транспорт, денежные средства на банковских счетах (свыше 1000 МРП), которые зарегистрированы за пределами РК. Также указывается доля в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного как в РК, так и в иностранном государстве, ценные бумаги, финансовые инструменты и прочие активы, превышающие 1000 МРП.

Следом идет форма 270.00 «Декларация о доходах и имуществе физического лица». Она представляется после сдачи формы 250. В ней указываются сведения о доходах и имуществе физического лица, подлежащих налогообложению, то есть все доходы, которые поступают в налоговые органы.

Декларации можно представить через кабинет налогоплательщика, через портал egov, мобильное приложение egov-mobile и Е-Салык Азамат.

Представители ДГД по ВКО напомнили лицам, которые уже сдали форму 250, что срок сдачи декларации формы 270 истекает 15 сентября текущего года. Более подробную информацию можно получить в налоговых органах по месту жительства.

Ерик Абитов