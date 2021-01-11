Выборы-2021

Председатель партии ADAL высказался о результатах exit poll

11.01.2021
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Председатель партии ADAL прокомментировал результаты exit poll. Серик Султангали поблагодарил коллег и сторонников партии. Он напомнил, какие темы поднимали активисты в своей программе и пообещал, что начатая в ходе предвыборной кампании работа будет продолжена.

Серик Султангали, председатель партии ADAL:

— Безусловно, тот барьер, который предусмотрен по нашему закону, преодолела партия Nur Otan, ведущая партия, мы всегда это признавали. Я хотел бы поздравить с победой уже очевидной. Партия ADAL – партия будущего, партия ADAL только начинает свою работу, независимо от любого исхода выборов. То, что мы обещали нашим избирателям, независимо от исходов выборов, всё равно будем выполнять и будем работать и завоевывать сердца избирателей делом.

24.kz

11.01.2021
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