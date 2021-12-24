Праздник в каждой семье

В селе Таврия в рамках реализации программы «Одноэтажный Восток» восьми семьям, а также молодым специалистам вручили ключи от арендных квартир в новых двухквартирных жилых домах.

Это стало большим событием и серьёзной поддержкой для многодетных, малообеспеченных семей и молодых специалистов. Также после завершения строительства ещё нескольких домов наши земляки из социально опекаемой категории смогут получить новое арендное жильё, отметили в акимате Уланского района.

В Таврии в праздничные дни открыли новые детскую и спортивную площадки. Жителей посёлка Касыма Кайсенова также ожидало открытие нового объекта обслуживания населения, в котором есть парикмахерская, нотариальная контора, кредитное товарищество, офисы. Также в посёлке строят новую школу, создаются все условия для комфортной жизни сельчан.

– Создание комфортных условий для населения – это плоды процветания нашей республики, которые мы пожинаем благодаря мудрой политике Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева, – добавили в акимате района.

В праздничный день в районном центре для жителей состоялся концерт с участием артистов Дома культуры и детской музыкальной школы. К землякам обратился аким района Ренат Курмамбаев, он поздравил собравшихся с грандиозным событием и рассказал о достижениях района за минувшие 30 лет.

Дарья Антон

Уланский район