Правила мангала

Майские праздники традиционно становятся для жителей области поводом открыть сезон шашлыков. Хорошая погода, долгие выходные и отличное настроение – залог прекрасного времяпрепровождения. Однако не стоит забывать о правилах пожарной безопасности.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО напомнили восточноказахстанцам о том, как сделать пикник безопасным для себя и окружающей среды.

По информации ведомства, с начала апреля в регионе усилили службу противопожарных бригад: из-за беспечности некоторых отдыхающих и любителей пожарить мясо на природе в регионе участились случаи степных пожаров.

С наступлением тепла восточноказахстанцы, соскучившиеся по отдыху на природе, с удовольствием выбираются за город. При этом для многих пикники на свежем воздухе ассоциируются с уютными посиделками у костра и ароматным шашлыком. Однако порой такой вид отдыха становится причиной стихийных возгораний.

– С пятого апреля в Восточном Казахстане официально объявлен пожароопасный период, – комментируют в ДЧС ВКО. – Как правило, именно в это время увеличивается количество возгораний степной зоны. В некоторых случаях это происходит из-за неосмотрительных действий людей, желающих провести время на природе с мангалом и шашлыками.

В связи с участившимися эпизодами пожаров в степной местности, пожарные перешли на усиленный вариант несения службы.

– Количество выездов на ликвидацию огня достигает порой 20 раз в сутки, – констатируют спасатели. – Горит трава на открытой территории. Особое опасение у пожарных вызывают возгорания на территории дачных участков, которые в текущем месяце происходят практически ежедневно. Безусловно, жарить шашлык закон не запрещает. Однако делать это необходимо с соблюдением правил пожарной безопасности.

Сотрудники ДЧС в очередной раз напоминают жителям о необходимости устанавливать мангалы только на специально отведённых площадках, очищенных от горючего мусора.

– Расстояние от костра до жилых построек должно быть не менее десяти метров, – подчёркивают в ДЧС. – Для розжига не следует применять бензин или другую легковоспламеняющуюся жидкость. Разведя огонь в мангале, не оставляйте его без присмотра, тем более в ветреную погоду. Хорошо заранее побеспокоиться об элементарныхсредствах тушения пожара. Это может быть бочка с водой или огнетушитель. Не забывайте тушить костёр и накрывать мангал

крышкой.

Несмотря на простоту этих правил, многие жители позволяют себе беспечность и устраивают пикники в непредназначенных для этого местах.

– Казалось бы, это само собой разумеющиеся вещи, но каждый год мы сталкиваемся с тем, что некоторые люди умудряются устроить «шашлычную» на балконе, веранде, на крыше, во дворах многоквартирных домов и даже на территории гаражных кооперативов, – разводят руками спасатели. – Что уж говорить о парках и лесных участках?

В ДЧС отметили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Нарушение по статье 410 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» грозит штрафом в размере пяти МРП, по статье 336 – 20 МРП. Часть 2 статьи 204 Уголовного кодекса РК (неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества по причине возгорания) предусматривает штраф в размере до двух тысяч МРП либо исправительные работы. Также такой прецедент может повлечь наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Лилия Дроздова