Правила для всех

Несмотря на то, что с февраля Восточный Казахстан стабильно находится в «зелёной» зоне, это не отменяет необходимости соблюдать элементарные санитарные меры, такие как ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

Мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих ограничительных мер продолжают ежедневную работу. В их состав входят представители местных исполнительных органов, органов внутренних дел, волонтёры и другие заинтересованные лица.

По словам заместителя руководителя ДСЭК ВКО Галымбека Алина, сегодня в области функционируют 190 мониторинговых групп. С начала года они провели почти семь тысяч рейдов, проверками были охвачены свыше 14,5 тысячи объектов. Нарушения выявлены лишь в 18 процентах случаев.

В основном жители области нарушают масочный режим, проводят массовые мероприятия, не соблюдают дезинфекционный режим. На объектах оказываются услуги посетителям без масок, нарушается режим работы, реализуется продукция в неупакованном, нефасованном виде.

– Составлено 1438 протоколов об административном правонарушении за нарушение карантинного и ограничительного режима и требований санитарных правил, наложено 1382 штрафа на общую сумму 79 млн тенге, – отметил Галымбек Алин.

Антирейтинг по количеству нарушений в разрезе городов и районов возглавляет Усть-Каменогорск, на втором месте – Семей, в тройку лидеров вошёл район Алтай.

Заместитель руководителя УМПС ДП ВКО Асет Утепов объяснил, что в задачу сотрудников полиции в составе мониторинговых групп входит охрана общественного порядка, а также содействие в сборе материалов и доказательств правонарушений. В последующем эти материалы направляются сотрудникам ДСЭК.

Общественный контроль по соблюдению ограничительных мер и объективности выявления нарушений обеспечивают представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы».

– Иногда поступают жалобы, что мониторинговые группы проверяют объекты выборочно, а на некоторые объекты закрывают глаза. Мы следим, чтобы все соблюдали ограничения на равных. Предписания Постановления главного государственного санитарного врача области должны соблюдать представители большого, среднего и малого бизнеса, все без исключения, – подчеркнула руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бакыт. – Мы и сами иногда самостоятельно проводим проверки объектов. Если выявляем нарушения, сообщаем мониторинговым группам. Спустя некоторое время делаем запрос, был ли наложен штраф. Ведь наша цель – следить за тем, чтобы нарушения фиксировались объективно.

Жителей области просят сообщать о замеченных нарушениях постановления санврача. Отправить фото и видео можно на WhatsАpp 8-778-474-69-35. От этого зависит наше здоровье, здоровье наших близких, а также возможность вернуться к привычному образу жизни.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников