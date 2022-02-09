Познавательная встреча

Старшеклассникам Бородулихинского района рассказали о процессе выборов в Республике Казахстан.

В Новопокровской средней школе для учеников старших классов провели классный час, посвящённый Всемирному дню выборов, который отмечается ежегодно в первый четверг февраля.

Представители участковой избирательной комиссии №406 Бородулихинского района рассказали молодёжи о порядке и процессе выборов в Республике Казахстан. По мнению участников встречи, классный час для них стал полезным и познавательным.

– Мы узнали, почему важно и нужно участвовать в выборах, – отметили школьники. – Ведь именно от участия граждан в этом процессе зависят дальнейшие изменения в жизни населённого пункта, региона и страны в целом.

В ходе мероприятия было задано много вопросов, на которые представители избирательной комиссии дали исчерпывающие ответы.

Ерик Абитов

Бородулихинский район