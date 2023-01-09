Поздравления продолжаются

Первая неделя 2023 года уже подходит к концу, а новогодние поздравления ещё продолжаются. Тем более важно, что поздравления и подарки предназначены тем, кому они нужнее всего – подопечным специализированного Дома ребёнка города Усть-Каменогорска.

Свои традиционные подарки малышам привезли сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по ВКО.

– Дом малютки является нашей подшефной организацией, мы стараемся всегда их поддерживать, участвуем в праздниках и утренниках, особенно в Новый год и в День защиты детей. В этом году, в связи с карантином, не получилось прийти на новогодние мероприятия, но без подарков своих подопечных мы оставить не могли, – говорят представители ведомства.

По словам сотрудников ДКНБ, они всегда стараются подарить самое необходимое, к примеру, бытовую технику, предметы для обеспечения досуга детей, хозяйственные принадлежности.

– Департамент Комитета национальной безопасности по ВКО – одни из наших постоянных спонсоров, всегда поддерживают нас, посещают мероприятия и радуют наших малышей. От имени всего коллектива хотелось бы выразить огромную благодарность людям, которые не безразличны к судьбе ребят, – поблагодарила гостей старший воспитатель Ольга Коркишко.

Отметим, в Доме малютки воспитываются малыши до четырёх лет, по разным причинам оставшиеся без попечения родителей.

Ауяжан Утеулинова