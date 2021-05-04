Последствия необратимы

Отделом военной полиции Аягозского гарнизона проведено профилактическое занятие с личным составом объединённого отдела по делам обороны города Аягоз на тему «Противодействие коррупции».

Как сообщает пресс-служба Аягозского гарнизона, на занятии речь шла о том, к чему приводят последствия административного правонарушения и коррупции.

Кроме того, было особо отмечено, что необходимо обратить внимание на вопрос качества комплектования солдатами срочной службы весеннего призыва в Вооруженные силы Казахстана, и в случае наличия фактов предоставления взяток, не закрывать глаза на правонарушение и оперативно информировать руководство, а также компетентные органы.

Начальник объединённого отдела по делам обороны города Аягоза подполковник Сабыржан Айтказин подчеркнул, что одним из основных приоритетов государственной политики является предупреждение коррупции. По его словам, недопущение коррупционных правонарушений – это долг и нравственная обязанность каждого гражданина страны.

– Подобные профилактические мероприятия по противодействию коррупции должны проводиться с личным составом чаще, – считает заместитель начальника объединённого отдела по делам обороны города Аягоза майор Мурат Сарсеев. – Во время таких занятий мы формируем у слушателей культуру нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, заставляем задуматься их о том, что не стоит прибегать к таким негативным действиям, как получение и дача взятки.

Ания Есмухамет

Аягозский район