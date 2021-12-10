Последовательное движение вперёд

Город атомщиков Курчатов последовательно развивается, используя механизмы государственных программ.

Курчатов является центром развития атомной науки Казахстана, градообразующее предприятие – Национальный ядерный центр. Здесь проживает свыше 12 тысяч человек. А предварительные итоги социально-экономического развития за 2021 год вселяют оптимизм. Подробно об основных показателях рассказал аким Курчатова Алексей Глазинский в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

Успешно в Курчатове задействуют меры государственной поддержки для предпринимателей. По данным акима города, общий объём выделенных средств из местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства по Курчатову составил 56 млн тенге, что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7 млн тенге.

В городе успешно реализуется государственная программа «Дорожная карта бизнеса – 2025». Сумма выплаченных субсидий по кредитам составила 960 тысяч тенге.

– Шесть проектов индивидуальных предпринимателей получили субсидии. Пять из них направлены на расширение деятельности в сфере торговли, один – на расширение салона красоты, – отметил Алексей Глазинский.

Кроме того, было подано восемь заявок на предоставление государственных грантов на сумму 37 млн тенге. По результатам конкурсного отбора в данный момент одобрили грантовое финансирование двух проектов по открытию автокомплекса и центра диагностики и реабилитации здоровья. Общая сумма выделенных грантов составила около 10 млн тенге.

При государственной поддержке в рамках второго направления микрокредитования программы «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в Курчатове реализовано три проекта на сумму 15,5 млн тенге. Также в рамках данной программы в этом году выданы грантовые средства 19 курчатовцам на сумму 11 млн тенге на открытие своего дела.

– Действующие государственные программы предлагают эффективные механизмы для поддержки социально уязвимых слоёв населения. В рамках программы «Еңбек» на краткосрочное профессиональное обучение направлены 20 человек, 13 человек устроены на социальные рабочие места, 13 – направлены на молодёжную практику, 126 – на общественные работы. 28 человек обучились основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес», – сообщил Алексей Глазинский.

Помимо этого, 20 курчатовцам были предоставлены государственные гранты по 200 МРП. В основном средства выданы на развитие сферы оказания услуг населению, в частности на открытие кабинета подологии, закуп швейного оборудования, открытие кабинета косметолога, студии оздоровления тела, кинотеатра, организации сервиса по чистке ковров, производству и доставке еды.

Своё дело в Курчатове в 2021 году открыли 30 предпринимателей.

Огромное внимание в городе, как и в регионе в целом, уделяют вопросам молодёжи. С начала этого года в трудоустройстве нуждались 138 молодых людей. Часть из них была устроена на временные рабочие места, а 70 – на постоянные. Помимо этого, 13 специалистов приняли участие в молодёжной практике. На краткосрочное профессиональное обучение были направлены 20 человек.

– По заявкам от работодателей обучали молодых ребят. В профессионально-технической школе города они получили специальности электрика, электрогазосварщика, сантехника, делопроизводителя, повара, няни, мастера по маникюру, парикмахера, бухгалтера 1С, – сообщил Алексей Глазинский.

Девять молодых людей смогли получить государственный грант на сумму более 5 млн тенге на реализацию своих бизнес-проектов.

В настоящий момент, по данным Алексея Глазинского, в Курчатове открыто 18 перспективных вакансий. Город нуждается в инженерах, учителях, врачах и военнослужащих.

К слову, молодым специалистам, решившим приехать в город ядерщиков, смогут предоставить жильё. В этом году акимат Курчатова подал заявку на выделение средств для приобретения 45 квартир в домах, восстановленных частным застройщиком. Данные квартиры будут выкуплены и распределены среди очередников. Помимо этого, получено положительное заключение проектно-сметной документации на реконструкцию 48-квартирного дома. В рамках программы «Нұрлы жер» подводится инженерная инфраструктура в новом микрорайоне на 100 жилых домов.

Большое внимание в Курчатове уделяют и развитию дошкольного и школьного образования. Работают два государственных детских сада и один частный, два мини-центра для дошколят. В рамках ГЧП заключён договор на восстановление бывшего детского сада на 120 мест. Ввод данного объекта запланирован на начало 2022 года.

В 2017 году по программе «Нұрлы жол» была построена новая школа. Сейчас необходимости в строительстве новых объектов среднего образования нет.

– На сегодняшний день у нас в городе функционирует 26 инклюзивных классов и четыре инклюзивные группы в детских садах. В каждом учебном учреждении, где есть инклюзивное обучение, созданы психолого-медико-педагогические консилиумы, – отметил Алексей Глазинский.

На базе средней школы №3 в Курчатове открыт Ресурсный центр инклюзивного образования, который осуществляет консультационно-методическую помощь детям с особыми потребностями.

Очень востребованы объекты дополнительного образования. Дети занимаются в музыкальной школе, Доме детского и юношеского творчества, Детской юношеской спортивной школе, посещают разнообразные кружки и спортивные секции.

Многие из этих ребят ежегодно становятся победителями городских, областных, республиканских и международных конкурсов. Только в этом году в копилке музыкальной школы пять Гран-при и 21 призовое место в международных конкурсах. Воспитанники Дома детского и юношеского творчества заняли призовые места в 28 городских, шести областных, 18 республиканских и одном международном конкурсах. А в копилке спортсменов 104 медали, в частности 33 золотых, 37 серебряных, 34 бронзовых.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета