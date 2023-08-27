Последний звоночек

Традиционную дату проведения последних звонков вернут в казахстанских школах.

Продолжительность нового 2023-2024 учебного года в школах составит 34 недели. Это значит, что на летние каникулы школьники выйдут 25 мая.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, отметив, что продление учебного года до 36 недель вызвало возмущение со стороны родителей и школьников.

– Нужно признать, что это мировая практика. Но на внедрение таких нововведений требуется более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправданным, но поспешным. Полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая, – сказала Тамара Дуйсенова на республиканском августовском совещании работников образования.

Министр заявила, что следует провести необходимую подготовительную работу, включая адаптацию учебных программ, и вернуться к вопросу продления учебного года до 36 недель после 2025 года.

Найля Байрам