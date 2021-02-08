Возрастает ответственность

В Восточно-Казахстанской области стало меньше нарушений ограничительного режима.

Однако не стоит забывать: даже при уменьшении количества заболевших коронавирусной инфекцией нельзя считать, что опасность заражения снижена. Потому что COVID-19 имеет тенденцию к быстрому распространению при несоблюдении специальных мер предосторожности. Если люди будут пренебрегать ограничениями, ситуация может осложниться.

Однако нарушения продолжают фиксировать в ВКО. Ежедневно регистрируются различные факты и составляются протоколы.

Так, 7 февраля в областном центре выявлено шесть нарушений масочного режима у пассажиров общественного транспорта.

В Семее зарегистрировано шесть нарушений масочного режима в торговых домах, рынках. Составлены три протокола на сумму 131 265 тенге.

В Глубоковском районе выявлено одно нарушение масочного режима физическим лицом. Сумма штрафа составила 43 755 тенге.

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим днём, количество нарушений сократилось.