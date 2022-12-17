Получить пособие онлайн

Много говорят о Цифровой карте семьи. Подскажите, что это такое и для чего создана такая система. Как можно воспользоваться этой Цифровой картой?

Айгуль Булакова, район Алтай

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в настоящее время Цифровая карта семьи даёт казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат. Среди них – соцвыплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплата на случай потери работы; соцвыплата по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребёнка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресная социальная помощь.

Также через Цифровую карту семьи реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Это нужно сделать, чтобы исключить риск мошенничества. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счёт получателя.

Отметим, что благодаря внедрению в пилотном режиме информационной системы «Цифровая карта семьи» с 1 сентября 2022 года 51 тысяча человек получила SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 11,7 тыс. человек.

На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.