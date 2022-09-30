Получить компенсацию по депозиту

В октябре 2021 года я открыл депозит в одном из банков Казахстана. В феврале нынешнего года узнал, что на него банк начислит премию в размере 10 процентов от суммы вклада. Поясните, когда будет произведено начисление компенсации, и что мне, как вкладчику, нужно для этого сделать.

Иван Дорофеев, район Алтай

Как известно, в феврале 2022 года Правительство Республики Казахстан совместно с Национальным банком разработали и приняли программу защиты тенговых вкладов физическим лицам, имеющим депозиты в банках страны.

Одним из обязательных условий для получения компенсации является наличие действующего депозита по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года с сохранением данного депозита до 24 февраля 2023 года (за исключением депозитов до востребования и условных депозитов).

Для получения компенсации требуется не осуществлять закрытия и полного снятия денег с действующих депозитов в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года. Вы можете снимать деньги с вашего депозита, но расчёт премии будет произведён на минимальный остаток за данный период.

Отметим, в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 614 «Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещённым в национальной валюте (тенге)», сообщается, что выплата компенсации (премии) осуществляется депозиторам (вкладчикам), подтвердившим своё согласие не позднее 1 января 2023 года посредством заявления. Порядок и способ подачи заявления о согласии вкладчика определяются банком-участником.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, ИИН, согласие вкладчика с порядком, установленным настоящими правилами. Депозиторам, не подавшим заявление о согласии в банк-участник в срок до 1 января 2023 г., выплата компенсации не осуществляется.

Рассчитывать компенсацию будут следующим образом:

— при отсутствии частичного изъятия денег с компенсируемого депозита до 23 февраля 2023 года включительно – как сумма, имеющаяся на компенсируемом депозите на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 миллионов тенге, умноженная на 10 процентов;

— при пополнении, частичном изъятии денег с компенсируемого депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчёт компенсации осуществляется на сумму минимального остатка компенсируемого депозита, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 миллионов тенге, умноженную на 10 процентов.

Добавим, премия не облагается индивидуальным подоходным налогом. Зачисление компенсации будет осуществляться на текущий либо карточный счет физического лица, подвязанный к договору банковского вклада. При закрытии депозита до 24 февраля 2023 года физическое лицо автоматически исключается из участия в программе.