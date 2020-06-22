Пока память наша жива…

Много героических сынов воспитала земля Глубоковского района. Его жители чтут и помнят поименно всех своих односельчан, преданно защищавших Родину во время Великой Отечественной войны.

Одним из них был Степан Исаков. Родился он в 1923 году в селе Тарханка. В 15 лет самоучкой сел за управление гусеничным трактором. В разгар военных действий на фронтах Великой Отечественной войны, в 1942 году, его призвали на защиту Отечества от «коричневой чумы» – фашизма.

Степан Исаков вместе со своим односельчанином, будущим Героем Советского Союза Федором Мехниным, попал в танковое подразделение. После небольшой переподготовки землякам доверили службу в одном экипаже боевой машины Т-34.

Во время тяжелой Сталинградской битвы в районе Тракторного завода танкисты получили срочный приказ – переправить танки через Волгу и вступить в бой с врагом. Водитель танка Федор Мехнин, орудийный наводчик Степан Исаков и другие члены экипажа Т-34 точным огнём из всех орудий расчищали путь пехоте. Задачей экипажа было прикрыть ее и занять господствующую высоту.

Бой продолжался всю ночь, к утру врага оттеснили от завода на три километра. Однако фашисты стремились во что бы то ни стало сбросить с позиции противника и вернуть утерянные рубежи. Но советские солдаты получили приказ: «Стоять насмерть! Ни шагу назад! Вперед – на разгром врага!» Эти призывы обрели смысл для каждого защитника города на Волге.

В бою за деревню Камышенка танк Исакова был дважды подбит, но члены экипажа под яростным огнем противника наладили его. В этом бою Степан Григорьевич был ранен и отправлен в госпиталь в Саратов. На этом дороги односельчан разошлись. Федор Мехнин продолжил боевой путь, а Исаков, оправившись после ранения, был направлен в артиллерийский противотанковый полк прямой наводки.

Дошел он с боями до границ прибалтийских республик и Польши. Участвовал в боях за освобождение Восточной Пруссии, где враг сосредоточил огромное количество

войск и построил долговременные сооружения и военные укрепления.

За взятие Кенигсберга Степан Григорьевич был удостоен медали «За отвагу». Фронтовик принимал участие в освобождении Крыма, Севастополя, Симферополя, за что награжден ещё одной медалью «За отвагу». В апреле 1945 года удостоился ордена Красной Звезды.

После капитуляции Германии часть, в которой служил Степан Григорьевич Исаков, перебросили на Дальний Восток. 8 августа 1945 года боевые подразделения были успешно переправлены через бурные воды Амура и вступили в бои с японцами. В сражениях за город Хунгай было взято в плен около 16 тысяч японцев, затем пал еще один город – Харбин.

На этом фронтовой путь нашего земляка завершился. Степан Григорьевич вернулся в родное село и работал в колхозе до выхода на заслуженный отдых.

Ветеран никогда не считал себя героем. Всегда отмечал, что воевали миллионы, а еще больше трудились в тылу. Мудрость человека, прожившего долгую жизнь, помноженная на все испытания и страдания, – неоспорима и неоценима.

…Победа – это удел стойких и мужественных солдат, не жалевших своих жизней, проливавших кровь, защищая Родину. Наш земляк Степан Исаков среди них – по праву. Он – победитель, вернувшийся с войны!

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район