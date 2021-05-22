Погорельцы из Риддера уже осенью переедут в новые дома
Десятки семей из Риддера, оставшиеся без крыши над головой во время крупного пожара, как сообщили на altaynews, уже в начале этой осени смогут переехать в собственные дома.
Пять строительных компаний, в числе которых ТОО «ОблшыгысЖол», ТОО «ВК Инвест Компани», ТОО «QK Sunqar», ТОО «Востовзрывпром» и ТОО «Казпрофстрой Холдинг», еще на прошлой неделе приступили к строительству одноэтажных домов в третьем жилом районе города, под названием «Ботаника».
Проекты этих домов были подготовлены с учетом всех норм и ГОСТов. Фундаменты у нас идут из блоков ФБС, что обеспечивает особую прочность и выдержку бетона, а также высокую скорость монтажа. Мы утрамбовали плотные слои земли, сделали основание-подушку с трамбовкой и просыпкой. Теперь делаем бетонный сейсмопояс, рассчитанный на 9-10 баллов по шкале Рихтера, – рассказывает о ходе строительных работ директор по капитальному строительству ТОО «Востоквзрывпром» Валерий Проскурин.
По словам директора, стены домов будут возведены из газоблока, который уже не один год используется для строительства жилых помещений в Европе и Америке. Выбор строителей пал именно на этот материал из-за его низкой теплопроводности, сравнимой с деревом. Низкую теплопроводность газоблоку обеспечивает пористая и плотная структура.
По поводу сообщений в социальных сетях о том, что ТОО «Востоквзрывпром» и другие компании ведут строительство с нарушением норм СНИП, я эту информацию опровергаю. Можете прийти, проверить, отклонений никаких нет, строим в сроки. Людей, пострадавших от страшных пожаров, расселим вовремя в комфортабельное, уютное, теплое жилье, – пообещал Валерий Проскурин.
За ТОО «Востоквзрывпром» закреплено возведение 7 одноэтажных жилых зданий на общую сумму около 100 млн тенге. Средства, потраченные на строительство, будут возмещены.