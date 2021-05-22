Погорельцы из Риддера уже осенью переедут в новые дома

Десятки семей из Риддера, оставшиеся без крыши над головой во время крупного пожара, как сообщили на altaynews, уже в начале этой осени смогут переехать в собственные дома.

Пять строительных компаний, в числе которых ТОО «ОблшыгысЖол», ТОО «ВК Инвест Компани», ТОО «QK Sunqar», ТОО «Востовзрывпром» и ТОО «Казпрофстрой Холдинг», еще на прошлой неделе приступили к строительству одноэтажных домов в третьем жилом районе города, под названием «Ботаника».