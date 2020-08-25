Поэзия на века

Пока не знаешь — молчи.

Пока блуждаешь — молчи.

В бесцельных днях и в ночи

Пустых забав не ищи.

Чтоб человеком ты был

И вровень с веком ты был,

Ты пятерых побори

И пятерых избери.

Злословье, ложь, хвастовство,

Безделье и мотовство —

Вот пять врагов твоих, знай.

А разум и доброта,

Упорство, скромность и труд —

Вот пять друзей, согласись.

Увидев зло — отвернись,

К беде пороки ведут.

Добро увидев — о нем

Ты помни ночью и днем.

Коль с детства книги читать —

Ученым сможешь ты стать.

Не унывай, маловер!

Бери с великих пример.

Не говори: «Я не тот!»

Учись, и знанье придет.

Никто не сможет помочь,

Коль ты, чуть вспыхнув, погас.

Учись не день и не час,

И будешь знаньем богат,

А знанье — истинный клад.

За мудрым следуй смелей.

Не слушай вздорных людей.

Что аксакал или бай

Расскажут — сам осознай.

Словам впустую не верь,

Их суть продумай, измерь.

Срами нещадно глупца.

За правду стой до конца.

Пусть пошлость нагло груба,—

Тем легче с нею борьба.

Будь скромен, будь молчалив,

Мой горький опыт усвой.

О говорящем с тобой

Не думай: «Кто он такой?»

А думай: «Что говорит?»

Мы помним славных певцов,

И мудрецов, и вождей

Лишь по одним именам,—

Их жизнь неведома нам.

Поверь, о юноша, мне:

Бесценны знанье и ум.

Что чуждо их глубине,

Забудь, как суетный шум.

Достигни цели вполне,

Чтоб найденное сберечь.

На мудреца — сто глупцов,—

Вот горькой истины речь.

Запомни, юный мой друг,

В речах, звучащих вокруг,

Правдивых слов не найдешь.

Для робких правда страшна,

Им в правде видится ложь.

Душа невежды мертва.

Пусты без мысли слова.

И сам учись и учи.

Лишь знаньем жив человек.

Лишь знаньем движется век.

Лишь знанье — светоч сердец.

Лишенный учеников

Учитель — горький вдовец.

Людей суди по уму,

Но не по облику их.

Разумен будь и правдив

В делах и думах своих,—

Так мудрецы говорят.

Пойми совет их простой.

Да будет праведен путь

Твоей души молодой!

1886

#РА_Абай175

фото из архива