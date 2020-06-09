Подвиг на реке Неман

Летом 1944 года войска 3-го Белорусского фронта получили директиву – наступать на Вильнюс, выйти на реку Неман, захватить и удержать плацдарм за ней. Одними из первых на противоположный берег, захваченный неприятелем, начали переправляться солдаты под командованием лейтенанта Ивана Сергеева.

Родился будущий фронтовик в 1911 году в селе Тарханка в семье крестьян-середняков – так назывались те, кто имел свое хорошее подворье, участок земли, скотину. В начале 30-х годов началась массовая коллективизация. Чтобы не попасть в немилость новой власти, семье пришлось вступить в колхоз.

Иван Иванович после школы окончил курсы счетоводов, работал учетчиком в колхозе имени Буденного, позже – продавцом в сельпо. Казалось бы, жизнь сельчан только начала налаживаться, но все их планы на мирную жизнь перечеркнула Великая Отечественная война.

Все мужское население от 18 лет призвали в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Иван Сергеев отправился на фронт в августе

1941 года.

В начале своего боевого пути он был рядовым минометного расчета, в его обязанности входило подносить мины к «самовару» – так бывалые сослуживцы называли направляющий ствол ротного миномета. В боях было нелегко, ведь снаряды нужно было подносить под обстрелом. Спрятаться нельзя, но об этом даже никто и не думал. Видя смекалку и расчетливость рядового Сергеева, командование досрочно присвоило ему звание сержанта и назначило командиром минометного расчета.

Командование знало: там, где солдаты Ивана Сергеева, всегда будет успех, и поручало ему самые ответственные задания. Он с достоинством их выполнял, умело совмещая командирские обязанности с задачами простого бойца.

Запомнился Ивану Ивановичу первый тяжелый бой с фашистской пехотой. Начался массированный обстрел гитлеровской артиллерией наших минометных позиций. Кругом рвались снаряды, летели осколки и в открытую атаку шел враг. Не растерялись бойцы Сергеева, открыли ответный огонь по противнику – враг дрогнул и побежал. За этот бой в 1942 году нашего земляка наградили медалью «За отвагу».

После прохождения шестимесячных курсов младшего командирского состава ему присвоили звание младшего лейтенанта, получил и новую должность – командира стрелкового взвода. Войска освободителей продвигались на запад.

Действия советских войск по освобождению Белоруссии вошли в историю как операция «Багратион». Разрабатывать план операции советское командование начало еще весной 1944 года. Предполагалось прорвать гитлеровскую оборону на шести участках фронта, окружить и уничтожить группировки гитлеровцев, расширить фронт наступления, а после освобождения Белоруссии обеспечить выход советских войск к западной, довоенной границе СССР.

Нашим войскам предстояло форсирование Немана – полноводной реки с крутыми отвесными берегами. Этот рубеж немецко-фашистское командование назвало «линией катастрофы». И действительно, за Неманом открывался путь к логову нацистского зверя. Весь противоположный берег «ощетинился» колючей проволокой и пулеметными гнездами неприятеля.

Перед батальоном, в котором служил Иван Сергеев, поставили задачу – захватить и удержать плацдарм.

– Мы замерли в ожидании сигнала о начале форсирования Немана, – вспоминал ветеран те события. – Напряженно всматривались в левый берег, жадно затягиваясь папиросами, тихо переговаривались, уточняя последние детали совместных действий. Все ждали артиллерийских залпов, которые должны были известить о наступлении.

С первыми выстрелами артиллерии батальон принялся форсировать реку на сколоченных из бревен и досок плотах. Солдаты смогли переправиться довольно быстро, и взвод Сергеева сразу же вступил в бой с не успевшим оправиться от артиллерийского налета противником.

Батальон, с ходу преодолев первую линию обороны, стал продвигаться вглубь. Сопротивление противника нарастало, но и солдаты Сергеева сражались напористо, под стать своему командиру. За успешное форсирование реки Неман фронтовик был награжден орденом Красной Звезды.

Затем боевой путь лейтенанта Ивана Сергеева лежал по направлению к Белоруссии и Литве. При освобождении литовского города взвод Сергеева отличился, захватив в плен несколько десятков гитлеровских солдат во главе с офицером. За этот и другие подвиги фронтовик был награжден в сентябре 1944 года вторым орденом Красной Звезды.

В октябре 1944 года Иван Иванович в одном из боев на границе с Восточной Пруссией был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях Саратова и в сентябре 1945 года был демобилизован. Вернувшись в родной колхоз, ветеран долгие годы работал бухгалтером, учетчиком. Пользовался большим авторитетом у

односельчан.

Аида Жумекенова