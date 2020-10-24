Подготовились к зиме  

Представители дорожной службы региона рассказали о готовности к зимнему сезону.

На сегодняшний день специалистами дорожных служб региона определено 314 снегозаносимых участков. Из них 69 – на республиканских автодорогах и 245 – на дорогах областного значения. По всей протяжённости трасс будет оборудовано 19 обогревательных пунктов.

– Вдоль всех снегозаносимых участков дорог установлены снегозадерживающие щиты протяжённостью более 17 тысяч погонных метров. Помимо этого, на республиканских трассах будут действовать четыре трассовых медико-спасательных пункта, которые также будут использоваться как пункты обогрева. Снегоочистительная техника трасс республиканского значения приведена в готовность на 90 процентов, – сообщил главный инженер ВК филиала ТОО «Казахавтодор» Болат Журтпаев.

В резерве автодорожной техники, которая будет направлена на борьбу с зимней стихией, имеются автогрейдеры, шнекороторы, гусеничные и колесные тракторы, погрузчики, автосамосвалы. Общее количество составляет более 500 единиц. Также заготовлено более 19 тысяч тонн противогололёдных материалов и 844 временных дорожных знака.

Дмитрий Бекарюков