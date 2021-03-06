Подарим заботу 

Члены этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана ВКО в преддверии Международного женского дня организовали благотворительную акцию.

Представители армянского этнокультурного объединения во главе с председателем Анушаваном Степаняном и представители чечено-ингушского этнокультурного объединения под руководством Татьяны Кагермановой инициировали проведение благотворительной акции для социально уязвимых слоёв населения. В преддверии Международного женского дня члены диаспор посетили несколько семей, чтобы оказать материальную поддержку и подарить наборы с продуктами и мыломоющими средствами первой необходимости.

Одной из тех, кто получил такой набор, стала жительница Усть-Каменогорска Бахыт Малгаждарова.

– Благодарю вас за этот подарок накануне праздника. Для моей семьи это очень важная поддержка. Муж остался без работы, мы снимаем квартиру, воспитываем ребёнка с особыми потребностями, на лекарства уходит очень много денег. Очень приятно, что уделили нам такое внимание, – сказала женщина.

Продуктовый набор также получила многодетная мама, воспитывающая восьмерых детей, в том числе одного ребёнка-инвалида.

Как рассказал Анушаван Степанян, в дальнейшем диаспоры продолжат проявлять свою активную гражданскую позицию и по возможности поддерживать всех, кто нуждается в помощи.

– Я благодарю Ассамблею народа Казахстана ВКО и областной Дом дружбы за то, что рассказали и поддержали акцию. Уверен, наша диаспора будет и дальше активно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Ведь мы живём в нашей стране, вместе созидаем, строим Казахстан со времён расцвета Независимости, наши дети здесь растут. И они тоже должны смотреть на наш пример, идти по нашим стопам, – сказал председатель армянского этнокультурного объединения.

Как отметили в областном Доме дружбы – центре общественного согласия, эта акция войдет в копилку – тайказан «30 добрых дел» в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Примечательно, что в области ежегодно к Международному женскому дню из средств областного бюджета многодетным матерям выплачивается единовременно по 5 МРП. В этом году на данные выплаты предусмотрено 404,5 млн тенге для 27 765 многодетных матерей. Накануне женского праздника по 14 585 тенге получат 13 тысяч многодетных мам, награждённых подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или ранее получивших звание «Мать-героиня» и награждённых орденами «Материнская слава» 1 и 2 степени. Также единовременную выплату получат почти 15 тысяч многодетных мам, имеющих четырёх и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе тех, кто обучается очно в организациях среднего, технического и профессионального образования, в высших учебных заведениях.

Дарья Антон

Фото областного Дома дружбы – центра общественного согласия