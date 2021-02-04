Под надёжным крылом 

Сегодня, в год 30-летия независимости Республики Казахстан, мы можем с гордостью заявить, что единство народа, его духовное согласие – это одно из главных достояний нашей страны. Именно так считает и директор Дома дружбы Семея Надежда Шарова.

На заре независимости скептики пророчили Казахстану годы войны и вооружённых конфликтов на национальной почве. Шутка ли – на территории одной страны живут рядом друг с другом представители свыше 100 народностей и этносов! Но народу Казахстана хватило терпения, мудрости, толерантности, уважения друг к другу и братских чувств, чтобы сохранить и укрепить веками сложившуюся дружбу.

– Надежда Васильевна, исторически сложилось так, что Казахстан – многонациональное государство. Но, несомненно, главную консолидирующую роль сыграл казахский народ…

– В моём понимании, Казахстан олицетворяет собой большую гордую птицу, которая оберегает под своим крылом все народы, которые по воле судьбы оказались здесь. Эта земля их обогрела, накормила, дала кров и работу, возможность сохранить свой язык и культуру, развивать свои традиции и обычаи.

В этом процессе большую роль играет такое понятие, как толерантность. Толерантность и мудрость казахского народа. Всегда, даже в самые сложные времена, каждого, кого судьба забрасывала в Казахстан, казахи принимали как путника в степи, делились с ним последним.

Один из наших уважаемых аксакалов из числа репрессированных, Иван Иванович Бельгер, сейчас проживает в Семее. Как-то на одном из круглых столов с участием молодёжи он сказал: «До сих пор помню вкус и запах той лепёшки, которой со мной поделилась апашка, когда мы только приехали в Казахстан. Их самих в семье было девять человек, да нас было немало, но она честно разделила лепёшку, чтобы каждому досталось хотя бы по кусочку».

Собственно говоря, слово «толерантность» французского происхождения, и казахи первой половины XX века вряд ли знали его значение. Но дружба, сопереживание, забота о других людях, других народах заложена у них в крови. Обычай гостеприимства, радушия, желание и даже обязанность оказать помощь путнику – всё это послужило строительству дружественных отношений внутри страны. И сегодня в Казахстане царят мир и взаимопонимание между представителями разных этносов.

– Не секрет, что Казахстану сулили совсем другую судьбу, когда республика только объявила о своем суверенитете.

– Очень многие были уверены, что Казахстану была уготована участь страны, которая будет ввергнута в войны, раздоры и вооружённые конфликты. Причина для этого одна – многонациональное население в государстве. По мнению западных политологов, именно полиэтничность Казахстана на тот момент была самой уязвимой точкой для нашей молодой республики.

Но эти прогнозы не сбылись. Сегодня мы можем с гордостью заявить, что межнациональное единство и духовное согласие – одно из главных завоеваний нашей независимости и основа успешного развития Казахстана.

Те шаги, которые были предприняты Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Абишевичем

Назарбаевым на протяжении всей истории суверенного государства, ещё раз подчёркивают, что мы живём в стране, где действует принцип: «возвысить степь, не унижая гор». То есть дать возможность каждому развиваться на равных условиях.

– Действительно, в нашей республике не делят людей по национальному признаку, оценивая их по человеческим и профессиональным качествам.

– В Конституции Республики Казахстан нет понятия «национальное меньшинство». А ведь это очень важный аспект, хотя на него очень немногие обращают внимание. Сколько бы по численности населения того или иного этноса ни проживало на нашей территории – 15 миллионов, 5 тысяч или 40 человек – все равны между собой. Вот на этот факт надо акцентировать внимание нашей молодёжи.

А ведь в Конституциях других стран такое понятие есть. Да, там представителям национальных меньшинств предоставляются какие-то льготы, но сам факт того, что ты – представитель национального меньшинства, уже является ущемлением прав и свобод гражданина страны. В Казахстане у всех есть равные возможности учиться, развиваться, делать карьеру, жить, творить.

– В становлении и развитии дружественных отношений внутри страны огромную роль сыграл уникальный институт, возникший на территории суверенного Казахстана, – это Ассамблея народа Казахстана.

– Вы совершенно правы. В прошлом году отмечали 25-летие Ассамблеи народа Казахстана. Опыт Казахстана в развитии межэтнических отношений – это был первый шаг, и уже по нашему пути шли остальные государства.

Сейчас аналогичные социальные институты действуют в Узбекистане, Таджикистане, Российской Федерации. У каждого свой путь, но принципы действия, основу они взяли у нас.

– Ещё одним консолидирующим фактором единения народа стало развитие и широкое применение государственного языка во всех сферах жизнедеятельности общества. Какую роль в этом играет Дом дружбы?

– Это одно из основных направлений работы Дома дружбы. За 30 лет независимости Республики Казахстан выросло поколение молодых людей, которые свободно говорят на государственном языке. В Центре казачьей культуры прекрасно говорит по-казахски Матвей Черкашин, есть победители престижных республиканских конкурсов на знание государственного языка. Молодёжь воспринимает это как нормальное, естественное явление. Именно поэтому мы с молодёжью хотим провести серию мероприятий, направленных на популяризацию казахского языка среди разных социальных групп.

– В последние годы изменились цели и задачи, которые были поставлены перед Ассамблеей народа Казахстана. Расскажите об этом подробнее.

– В 2020 году произошла реорганизация Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас часть её функций по реализации национальной политики передана Министерству информации и общественного развития РК. На местном уровне этими вопросами занимаются управление и отделы внутренней политики. Это очень важно, потому что такая значимая часть государственной политики, как национальная, должна регулироваться и государством, и общественными объединениями.

Дом дружбы с каждым годом пополняется всё новыми этнокультурными объединениями. На сегодняшний день у нас уже 23 этнокультурных объединения. А ведь начинали в 1995 году лишь с пары культурных центров.

Сегодня, после реорганизации АНК, перед Домами дружбы ставятся совершенно иные задачи. Да, вопросы развития обычаев, традиций, языка, безусловно, сохраняются. Но к ним прибавились и другие задачи. Мы, этнокультурные центры, должны не только петь и танцевать, но и принимать активное участие во всех вопросах жизнедеятельности своего города, района и даже области.

И мы идём по этому пути. В течение последних двух лет планомерно перестраиваем работу Дома дружбы. Обращаем внимание на социальные проблемы, пытаемся с помощью общественников их озвучить и определить пути решения. Для этого работает Совет общественного согласия, где, рассмотрев то или иное дело, мы даём ряд рекомендаций государственным органам или местной исполнительной власти. Отрадно, что к мнению общественников прислушиваются, берут их предложения на заметку, а иногда и вовсе сразу воплощают в жизнь.

В любом случае мы не остаёмся в стороне от жизни города, от его ежедневных проблем и потребностей. Оказываем посильную помощь, делаем добрые дела, пусть не всегда материального характера, но они важны и нужны для человека. Это вопросы прописки, трудоустройства, даже сиделку однажды нашли.

Всё это говорит о человеческом неравнодушии. Пусть мы разные, но все мы – люди, и нас объединяет чувство долга, любви к Родине, желание сделать добро.

– Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни. Как она отразилась на вашей работе?

– Наша задача – сделать свой, пусть и небольшой, но вклад в развитие общества, в укрепление стабильности в городе. На базе Дома дружбы активизировалось волонтёрское движение, особенно в период карантинных и ограничительных мероприятий. Наши волонтёры шили маски, которые молодёжь потом раздавала всем желающим.

Отличные результаты показывает совместный проект «Шығыс – адалдық алаңы», направленный на борьбу с коррупцией и мониторинг соблюдения карантинных мероприятий. Представители этнокультурных центров и работники Дома дружбы ходили по аптекам, фиксировали нарушения. И когда это происходило во второй, третий раз, а за этим шли штрафные санкции государственных органов, отношение в общественникам стало иным.

Но и про развитие обычаев и традиций своего народа мы тоже не забываем. В период карантина казахский этнокультурный центр «Айша биби» во главе с его председателем Айман Бокбасаровой записал целую серию онлайн-уроков и мастер-классов, семинаров и телепередач о национальном декоративно-прикладном искусстве под общим названием проекта «Серебряная нить». В его рамках рассказали о головных уборах, о секретах мокрого и сухого валяния, работы с шерстью, о казахских народных ремёслах. Одно из мероприятий приурочили к празднику хлеба, показав богатое разнообразие казахской выпечки.

Аналогичную работу проводит клуб «Надежда» при русском социально-культурном центре, где рукодельницы осваивают новые техники декоративно-прикладного искусства, народных ремёсел.

Огромную работу ведёт Восточно-Казахстанское областное объединение немцев «Возрождение» в Семее. Особо хочу отметить работу молодёжного клуба Glück и их театральной студии. Они выиграли областной проект «Школа толерантности» и приступили к его реализации, обучая молодёжь терпимости, уважению к старшим и представителям разных национальностей, умению выходить с достоинством из любой конфликтной ситуации.

Совместно с ОФ «Центр семьи» мы намерены проводить юридические консультации, оказание помощи жертвам бытового насилия.

– Какие планы на ближайшее будущее ставит перед собой Дом дружбы?

– В этом году у нас один большой план – достойно встретить 30-летие независимости Казахстана. Запланировано много мероприятий, в том числе достаточно крупных. Все они интересны и насыщенны. Вот только не знаем, сможем ли мы их провести в офлайн-режиме, или придётся всё переносить в онлайн-формат. В любом случае мы настроены на то, что наши мероприятия пройдут интересно, креативно, будут направлены на созидание, чтобы каждый смог почувствовать свою сопричастность.

Софья Соболевская

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Семей