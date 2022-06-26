В День государственного служащего ряды работников нескольких управлений акимата ВКО пополнились молодыми сотрудниками.

Положив правую руку на Конституцию РК, молодые специалисты торжественно поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны, добросовестно и профессионально служить народу, после чего получили служебные удостоверения из рук своих руководителей.

В своём выступлении в Мажилисе Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции «слышащего государства». А значит, от качества работы молодых специалистов и их старших коллег зависят уровень жизни людей и реализация общенациональных проектов и программ.

– Без государственного аппарата государство не может успешно существовать. Поэтому роль каждого из вас, уважаемые коллеги, велика в деле укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны. Государственная служба – это почётная обязанность, направленная на оправдание доверия народа и возвышение чести нации. Доверие к власти начинается с госслужащих и зависит от вашего безукоризненного труда, – подчеркнул в поздравлении заместитель акима ВКО Азамат Мухаметчинов. Он пожелал коллегам здоровья, благополучия и процветания.

Заместитель акима вручил нагрудные знаки «Үздік мемлекеттік қызметші» заместителю руководителя Департамента казначейства по ВКО Жанар Манабаевой и руководителю отдела учёта и мониторинга использования земель Управления земельных отношений ВКО Оксане Фирсовой. Также грамоту председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы – главному специалисту департамента по делам государственной службы Алие Карибаевой.

Грамоты и награды получили также победители региональных этапов республиканских конкурсов госслужащих, областной спартакиады и семейного спортивного соревнования «Папа, мама, я». Награды последним вручил ветеран государственной службы, член совета ветеранов, член совета по этике Айтмухамбет Курмангалиев.

Праздничное мероприятие завершилось музыкальным поздравлением от коллектива КГКП «Ертіс концерт» Управления культуры ВКО.

Аяужан Утеулинова