Почти полтора миллиона тенге взыскано мониторинговыми группами в ВКО

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В городе Усть-Каменогорск 12 апреля в ходе мониторинговых мероприятий был охвачен 291 объект, зарегистрировано 14 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 554 230 тенге.

Выявлено 10 нарушений в г. Семей – это нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и общественном транспорте. Составлено 10 протоколов на сумму 729 250 тенге. Взыскано 14 штрафов на сумму 904 270 тенге.

Всего в городах и районах области 12 апреля были проверены более 900 объектов.