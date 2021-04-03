Почти на миллион тенге взыскано штрафов мониторинговыми группами в ВКО

2 апреля в Усть-Каменогорске мониторинговыми группами проверено 306 объектов, зарегистрировано 15 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составила 262 530 тенге.

В городе Семей проведены проверки по 329 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 285 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 8 нарушений масочного режима. Составлено 4 протокола на сумму 466 720 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 2 штрафа на сумму 87 510 тенге за нахождение на рабочем месте без маски, и 1 дополнительное начисление к предыдущему штрафу на сумму 43 755 тенге, в связи с отсутствием оплаты по сокращенному производству.

В Шемонаихинском районе за минувшие сутки проверками на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований было охвачено 72 объекта, зарегистрирован 1 факт нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Внесен штраф в отношении физического лица К., которая находилась в продуктовом магазине без защитной маски на лице.

Еще два нарушения выявили в Урджарском районе, составлены протоколы.