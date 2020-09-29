Почта для села незаменима 

Во все времена почтовая служба оставалась соратницей и партнёром печатных изданий. Доставка газет, журналов и другой корреспонденции до конечного адресата – неизменная и востребованная миссия почтовиков. Как работается им в условиях пандемии?

По информации руководителя Курчумского районного узла связи (РУПС) Раушан Смагуловой, работа предприятия в условиях карантина продолжалась с выполнением всех санитарных мер. В связи с удалённым режимом труда многих организаций района поток людей в почтовые отделения возрос. Поэтому специалисты вынуждены были работать допоздна. В настоящее время вернулись к обычному режиму.

На второе полугодие 2020 года в районе выписано порядка восьми тысяч экземпляров печатных изданий. Доставка корреспонденции из областного центра до Курчума осуществляется шесть раз в неделю. В районном центре она разносится почтальонами ежедневно в рабочие дни и трижды в неделю отправляется в отдаленные сельские округа. В самую крайнюю на карте района, да и области точку – село Тоскаин (административный центр одноименного сельского округа) почта приходит дважды в неделю.

Кроме того, в три села Балыкшинского сельского округа – Аксуат, Жолнускау и Аманат дважды в неделю приезжает ПОПС – передвижное отделение почтовой связи. В его функции входит доставка газет, журналов, бандеролей, пенсий и пособий, прием коммунальных платежей.

– С начала этого года произведена оптимизация сельских почтовых отделений района, – говорит Раушан Смагулова. – Три из них были, к сожалению, закрыты. Некоторые начальники почтовых отделений переведены в ранг рядовых почтальонов. Вместе с тем почта в сёлах, где прошла оптимизация, продолжает функционировать и оказывать услуги населению в прежних объёмах.

В течение последних лет почтовые отделения трансформировались в гораздо большее, нежели были раньше, и перечень оказываемых ими услуг увеличился в разы. К примеру, в Курчумском, Куйганском, Борановском, Калжырском и Маркакольском отделениях мест-

ные жители получили возможность получать по банковским карточкам заработную плату, пенсии и пособия. На почте можно открыть счёт в «Жилстройсбербанке» и других аналогичных финучреждениях, оформить автострахование и кредит, оплатить коммунальные счета, отправить и получить посылку или бандероль.

Кстати, сейчас в тренде заказы вещей и товаров через интернет. Спрос на эту услугу оказался настолько высок, что пришлось открыть целый отдел в Курчумском почтовом отделении, где работают сразу два оператора. По интернету заказывают и товары для последующей продажи в розничной сети. В Курчумском и Маркакольском отделениях уже не первый год функционируют банкоматы.

– В настоящее время самыми востребованными учреждениями на селе, в особенности в глубинке, наряду с акиматами, являются почты, – говорит Раушан Смагулова. – Считаю, что мы близки к населению и вносим посильный вклад в решение его социальных вопросов.

С этим мнением трудно не согласиться. В общей сложности в Курчумском РУПСе трудятся 55 работников. В их числе 27 почтальонов. Примером для коллег в работе являются начальник передвижного отделения почтовой связи Дина Каконова, почтальоны Зауреш Отарбаева, Кайша Хайруллина, Асем Сеилханова и Айнаш Тогзакова.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район