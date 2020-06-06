Побережье Алаколя — место отдыха, защищённое от коронавируса.

О мерах обеспечения безопасности здоровья граждан в местах отдыха на восточном побережье озера Алаколь рассказал Главный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. Постановление санврача №12 от 1 июня сохраняет карантинные и ограничительные мероприятия и определяет деятельность физических и юридических лиц до 13 июня текущего года. Эта практика основывается на опыте стран с развитой туристической отраслью – Турция, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Италия. Более того, в некоторых из этих стран приняты гораздо более жесткие ограничительные меры.

Опыт прошлого летнего сезона показывает, что на двухкилометровой зоне пляжа и Арбата на побережье Алаколя одновременно могут находится почти 12 тысяч человек, что, несомненно повышает риски массового заражения СOVID-19. А то, что на Алаколь приезжают отдыхать не только жители ВКО позволяет говорить и об угрозе дальнейшего распространения коронавируса по стране. Именно поэтому, как и во всех развитых странах, отдыхающих на Алаколе будут принимать только при наличии справки с результатом ПЦР-исследования на СOVID-19 с неистекшим сроком давности, а места размещения и отдыха должны быть заполнены на 50% от проектной вместимости. Для сравнения, в ОАЭ к таким местам предъявляются еще более жесткие требования – там заполняемость отелей и кемпингов должна быть всего 30% от общей вместимости, в Турции — 50%.

Ситуация такова, что на сегодняшний день в области зафиксирован рост заболеваемости КВИ – количество выявленных в сутки варьируется от 6 до 22 человек. Особое беспокойство вызывает то, что рост числа заболевших наблюдается в Урджарском районе, где и находится побережье Алаколя.

— Мы не закрываем бизнес, а держим ситуацию под контролем, — сказал главный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. – Принятые меры направлены на охрану здоровья. Только так отдыхающие могут быть уверены в собственной безопасности и в том, что приезжающие не заражены КВИ.

Сегодня на субъектах туристического бизнеса лежит большая ответственность по обеспечению санитарной безопасности граждан. Потому что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших соотечественников. Постановление санврача №12 от 1 июня сохраняет карантинные и ограничительные мероприятия и определяет деятельность физических и юридических лиц до 13 июня текущего года. Эта практика основывается на опыте стран с развитой туристической отраслью – Турция, Греция, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Италия. Более того, в некоторых из этих стран приняты гораздо более жесткие ограничительные меры.

Опыт прошлого летнего сезона показывает, что на двухкилометровой зоне пляжа и Арбата на побережье Алаколя одновременно могут находится почти 12 тысяч человек, что, несомненно повышает риски массового заражения СOVID-19. А то, что на Алаколь приезжают отдыхать не только жители ВКО позволяет говорить и об угрозе дальнейшего распространения коронавируса по стране. Именно поэтому, как и во всех развитых странах, отдыхающих на Алаколе будут принимать только при наличии справки с результатом ПЦР-исследования на СOVID-19 с неистекшим сроком давности, а места размещения и отдыха должны быть заполнены на 50% от проектной вместимости. Для сравнения, в ОАЭ к таким местам предъявляются еще более жесткие требования – там заполняемость отелей, кемпингов, количество посетителей в ресторанах

должно быть всего 30% от общей вместимости. Ситуация такова, что на сегодняшний день в области зафиксирован рост заболеваемости КВИ – количество выявленных в сутки варьируется от 6 до 22 человек. Особое беспокойство вызывает то, что рост числа заболевших (14 человек) наблюдается в Урджарском районе, где и находится побережье Алаколя.

— Мы не закрываем бизнес, а держим ситуацию под контролем, — сказал главный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. – Принятые меры направлены на охрану здоровья. Только так отдыхающие могут быть уверены в собственной безопасности и в том, что приезжающие не заражены КВИ.

Сегодня на субъектах туристического бизнеса лежит большая ответственность по обеспечению санитарной безопасности граждан. Потому что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших соотечественников.