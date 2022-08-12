По страницам архивных документов

Массовые политические репрессии – одна из самых трагичных страниц в истории Казахстана.

В те тревожные годы навсегда исчезали сотни тысяч ни в чём не повинных людей, которых объявляли «врагами народа». Человека могли арестовать и посадить в тюрьму за его убеждения, за неосторожно сказанное слово, по доносу. Над теми, кто открыто выступал и критиковал власть, проводились показательные судебные процессы над так называемыми «врагами народа». Однако судьбы большинства «врагов народа» решались тайно на особых совещаниях НКВД и так называемых «тройках» и «двойках». Только в годы Большого террора (1937-1938) по политическим обвинениям было арестовано более 1 млн 700 тыс. человек. Согласно официальным данным, на архивном хранении в МВД Республики Казахстан и его территориальных подразделениях находятся материалы на 109186 репрессированных лиц, к 25 тыс. осужденных была применена высшая мера наказания – расстрел. Из них в специальном архиве информационно-аналитического центра ДВД Восточно-Казахстанской области на хранении находятся материалы по 17402 уголовным делам репрессированных граждан Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей. За каждой цифрой – судьба человека, его горе и боль.

В середине 1950-х годов начался процесс пересмотра и отмены приговоров в отношении невинно осуждённых лиц, находившихся в лагерях. Условия жизни заключённых были тяжёлыми. Многие не выдерживали тяжёлого физического труда и не доживали до окончания срока. Расстрелянных и погибших посмертно реабилитировали. Многим невиновным было отказано в пересмотре дел по разным причинам. К примеру, в фонде Восточно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана хранится «Список коммунистов, апелляции которых рассмотрены партийной комиссией ЦК Компартии Казахстана в 1953 – 1965 годах по вопросу реабилитации как необоснованно репрессированных», в списке 636 человек, из них 256 не были реабилитированы. В 60-е годы процесс реабилитации шёл непоследовательно, характеризовался половинчатостью. Единого закона, регламентирующего процесс реабилитации, не было, партийные решения и нормативные акты, затрагивавшие вопросы реабилитации, носили закрытый характер. Процесс реабилитации, начатый в хрущёвскую эпоху, вскоре был прекращён. Возобновился он после принятия 16 января 1989 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов» и 19 октября 1991 года Закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Началась массовая реабилитация. Были найдены и преданы гласности места массовых погребений, появились первые книги памяти о погибших от репрессий.

Со сменой политического курса в начале 1990-х годов в Казахстане Правительство Республики Казахстан продолжило программу реабилитации, подкрепив её законодательными актами Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 года и Указа от 5 апреля 1997 года об объявлении 31 мая Днём памяти жертв политических репрессий.

Одновременно с реабилитацией жертв политических репрессий шёл ещё один очень важный процесс – это рассекречивание документов, находящихся на закрытом хранении в государственных архивах и специальных государственных архивах Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Комитета национальной безопасности Казахстана.

К примеру, на основании распоряжения исполкома Восточно-Казахстанского областного Совета народных депутатов от 18 сентября 1991 года № 438-р архив Восточно-Казахстанского областного комитета Компартии Казахстана был ликвидирован, а его здание, имущество, архивные фонды переданы Государственному архиву Восточно-Казахстанской области. В 1991 году началась работа по рассекречиванию партийных документов. В настоящее время документы фондов архива Восточно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана рассекречены в полном объёме, по этическим соображениям ограничен допуск к персональным и личным делам, документы партийных архивов стали доступны для исследователей.

Прошло более 20 лет после принятия первых законов о реабилитации жертв политических репрессий, но судьба многих людей, арестованных в 1920 – 1950-е годы, до сих пор остаётся неизвестной. В специальном государственном архиве находятся на хранении уголовные дела с 1919 года на репрессированных лиц, не подлежащих реабилитации, обвиняемых в контрреволюционной деятельности, подготовке вооружённых выступлений.

Следующим очень важным шагом в восстановлении исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода стал Указ Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года № 456 «О создании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». В соответствии с указом была создана региональная комиссия Восточно-Казахстанской области по полной реабилитации жертв политических репрессий, в состав комиссии входят 10 рабочих групп, в их числе группа по реабилитации жертв политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия в ходе подавления 372 восстаний, а также подвергнутых репрессиям внесудебными и судебными органами за участие и поддержку этих восстаний.

Группой выявлены неизвестные сведения о крестьянских восстаниях и участниках восстаний, проходивших на территории современной Восточно-Казахстанской области в 20 – 30 годах XX века.

Проанализировав архивные документы, свидетельствующие о народных выступлениях в 20 – 30-е годы, можно выделить два периода.

Первый период – 1920 – 1923 годы. В эти годы в Восточном Казахстане гражданская война не затихла, шло установление Советской власти, вспыхивали мятежи в Большенарыме, Предгорном, Большой Владимировке и других районах Прииртышья. Вооружённые выступления в 20-е годы носили явный антисоветский характер, участники восстаний – бывшие оппоненты Советской власти, колчаковцы, дутовцы, а также купцы, баи, золотопромышленники, у которых было конфисковано имущество. В архиве выявлены уголовные дела осуждённых за подготовку в 1921 году в г. Семипалатинске вооружённого восстания, приговорённых к ВМН «как не исправимые враги Советской власти».

Очень важной причиной участия крестьянства в выступлениях было недовольство продразвёрсткой. В 1920 году на ст. Урлютюбской Павлодарской области крестьяне выступили против ведения продразвёрстки, восстание охватило Павлодарскую область, Алтайский край и Восточный Казахстан. В архиве Департамента полиции ВКО выявлен один из участников крестьянского восстания – репрессированный, но не реабилитированный житель с. Солоновка Катон-Карагайского района. Масса недовольных продразвёрсткой – одна из главных причин крестьянских выступлений.

В архиве области. в фонде Усть-Каменогорского продовольственного трибунала находятся на хранении 77 уголовных дел на лиц, укрывавших хлеб и скот, не выполнивших продразвёрстку. За не выполнение продразвёрстки следовало наказание – принудительные общественные работы, арест и конфискация имущества. Такая политика легко спровоцировала население на участие в народных протестах.

Второй период – 1928 – 1933 годы. В этот период можно выделить две формы народных протестов: активный протест – восстание и пассивный – «откочёвка», эта форма протеста характерна не только для Восточного Казахстана, но и для всей республики.

В Восточном Казахстане в 1930-1931 годах имело место проявление открытого недовольства, выступали против проводимой коллективизации, перегибов во время мясозаготовок, завышенного продовольственного налога, штрафов и наказаний за неуплату налогов. Участниками вооружённых выступлений являлись представители различных социальных групп: добровольцы алашских полков, баи, торговцы, кулаки и середняки, аткаминеры, шаруа, коммунисты, совработники, активисты, белогвардейцы и бывшее красные партизаны. Наиболее крупные инциденты произошли в Семипалатинском округе. Здесь с февраля по май 1930 г. волнениями были охвачены Зыряновский, Усть-Каменогорский, Шемонаихинский, Катон-Карагайский районы.

В феврале 1930 года началось восстание под руководством Толстоухова Фёдора Дорофеевича, которое получило название «Толстоуховское восстание». Лозунги восстания – «За Советы без коммунистов», «Да здравствует свободный труд», «Да здравствует власть, избранная всеми». В Государственном архиве Восточно-Казахстанской области в Коллекции воспоминаний ветеранов партии и комсомола были выявлены сведения о «Толстоуховском восстании», участвовало в восстании до 900 человек, взято в плен 564 человека, убито 160 человек, ранено до 70 человек. Выявлен ещё один руководитель восстания – Зенковский Иван Степанович, бывший кадровый офицер Белой армии. В фонде Восточно-Казахстанского областного краеведческого музея обнаружен «Список участников контрреволюционной организации, созданной Ф. Д. Толстоуховым», в котором значатся 97 не реабилитированных участников восстания. Была проведена сверка данного списка с «Книгой Скорби (расстрельные списки)», выявлено 7 человек, которые являлись родственниками участников восстания, в отношении которых приговор был приведён в исполнение, но сведений, каким органом вынесен приговор, когда он был приведён в исполнение, не указано.

В архиве на закрытом хранении имеются сведения, что на Мякотинхиском лесозаводе были репрессированы 18 участников Толстоуховского восстания, из них 6 не реабилитированы (двое приговорены к ВМН, четверо – к 10 годам нахождения в концлагере). В марте 1930 года восстание было подавлено.

Для поиска сведений о других восстаниях на территории Восточного Казахстана мы обратились к документам Архива, просмотрено 693 документа, опубликованных в сборнике документов «Ашаршалық: Голод 1928 – 1934», А-А. 2021 г., документы относятся к выступлениям в Абралинском, Чингистауском, Кокпектинском, Жарминском, Аягозском и Тарбагатайском районах Восточно-Казахстанской области.

Из донесения начальника Семипалатинского оперсектора ОГПУ: «14 февраля 1931 года произошло выступление на почве мясозаготовок в Абралинском районе (не вооружённое), численностью до 250 человек. 16 февраля массовым выступлением охвачены 1, 2, 4, 5, 6 и 8-й аулы, численность повстанцев достигает до 1000 человек». Имело место заявление: «Прекратите скотозаготовки – и войны не будет». В конце февраля в плен повстанцами взят Айдарбек Масалов, руководитель Совнаркома, который был освобождён с условием передать требования восставших руководству, но повстанцы были обмануты ложными обещаниями. Руководитель Кимпербаев Ыскак с группой повстанцев в ноябре 1931 года взят в плен и расстрелян. Выявлены сведения о ликвидации Абралинского восстания (1212 задержанных, 792 арестованных, 91 убитый). Выявлено 16 не реабилитированных.

Выступление в Абралинском районе явилось толчком к выступлению в смежных Чингистауском, Чебартауском, Аягозском и Жарминском районах.

Выступление в Чингистауском и частью в Кувском районе (участвовало до 2000 чел.) носило характер организованного протеста против проводимых скотозаготовок, требовали погашения задолженности и снабжения промтоварами.

В марте 1931 года вспыхнуло восстание в Чингистауском районе, участвовало до 300 человек, в ходе восстания убито 3 человека. Выявлены 19 не реабилитированных участников.

В восстании в Чебартауском районе в марте 1931 года участвовало до 200 человек. Руководители восстания: Санияз Медеуов, Елимжан Торайгыров. В архиве Департамента полиции ВКО выявлена одна из причин выступлений – голод, «население сильно голодало, опухали, недоедание, а также смерть, особенно в колхозах «Маданият», «Жана-Даур», «Сталин». Умерли 100 хозяйств буквально всем составом. В колхозе «Ингелик» до прибытия хлеба умерли 80 человек, задержали выдачу на 17 дней, умерли ещё 30 человек». «В 1931 г. откочевало 4000 хозяйств, в 1932 г. – 3000 хозяйств, 1000 хозяйств откочевали в Балхашстрой, Караталстрой и Аксуйский район». Выявлен один не реабилитированный участник восстания.

По документам Архива выявлены 12 активных участников банд и организаторов откочёвок в Кокпектинском районе в августе 1931 г.

В период 1931 – 1933 годов в донесениях и сводках ОГПУ всё чаще появляются термины «укочёвка», «откочёвка», «организатор откочёвки», «банды», «бандгруппы» «руководитель банды и организатор откочёвки». Эти данные характеризуют изменение формы протеста, потерпев поражение в открытых выступлениях против проводимой политики коллективизации. Кочевое население, страдающее от голода, недовольное переходом к осёдлости и обобществлением скота, уходит за границу в Китай, это тоже форма протеста, но «пассивная» – «откочёвка». Пограничные отряды и отряды ОГПУ не давали казахским кочевьям переходить границу. Казахское кочевье с группой вооружённых людей называли «бандой», а с «бандами не церемонились», открывали огонь.

«Из оперразведсводки ПП ОГПУ по КАССР. Банда Мухамеджанова Ахметжана прикрывала откочёвку численностью 400 человек, отбито 15 охотничьих ружей. Банду ликвидировал Аягозский РУП».

В неспокойные 20 – 30-е годы действовали банды, которые никого отношения к политике не имели и были чисто уголовными. В архиве области имеются на хранении уголовные дела на лиц, не подлежащих реабилитации. В уголовных делах содержатся сведения о двух бандах скотокрадов. Банда из 22 человек, в которую входили бывшие скотокрады, участники банды только по показаниям погранотряда обвинялись по ст. 58 ч. 2 и ст. 58 ч. 11 «создание контрреволюционной организации, цель которой – подготовка вооружённого восстания». Другая банда скотокрадов, члены которой занимались грабежами, угоняли скот, убивали, – эти лица не реабилитированы и не подлежат политической реабилитации, так как осуждены по уголовной статье.

В 1934 году начинается процесс реэмиграции, это связано с тем, что, во-первых, Тарбагатайский и Алтайский округа Синьцзяня, слабые экономически, не могли выдержать такого количества беженцев, следствием стал голод среди населения, в тяжёлом положении оказались беженцы. Во-вторых, в 1931 – 1934 годах в Синьцзяне шла война, известная как Дунганский мятеж. Как только беженцы пересекали границу, мужчины были мобилизованы на подавление мятежа, а дети и жёны брошены на произвол судьбы.

В 1934 году волна народных выступлений стихла.

Группой проделана определённая работа по выявлению сведений о местах расстрелов банд, которые прикрывали казахские кочевья, пытавшиеся пересечь границу и откочевать в Китай: в горах Батпактас (исток реки Батпак), в результате перестрелки – 30 убитых, у подножья горы Тарбагатай – 15 убитых, перевал Коктюбе – 25 убитых. В г. Усть-Каменогорске в 1930 году – в районе Шмелёва лога, в г. Алтай — в горном логу за городом, где сейчас стоят корпуса обогатительной фабрики, расстреливали и участников «Толстоуховского восстания».

Анкеты 434 не реабилитированных участников восстаний в Восточном Казахстане, выявленные в архивах, внесены в базу данных по реабилитации не реабилитированных жертв политических репрессий.

Цель работы нашей группы мы видим в восстановлении справедливости, доброго имени и полной реабилитации не реабилитированных участников народных протестов и их семей. Память о жертвах политических репрессий должна стать предостережением для современного поколения, чтобы не допустить трагедии прошлого.

Шустова Т.В.,

руководитель отдела научно-справочного аппарата, публикации и научного использования документов Государственного архива Восточно-Казахстанской области