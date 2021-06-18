По следам предков

В Аягозском районе состоялась познавательная экскурсия для учащихся младших классов.

В филиале областного историко-краеведческого музея города Семея прошла тематическая экскурсия «Ұлттық дүниетаным» (Национальное мировоззрение) на основе программной статьи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Цель мероприятия – формирование национального мировоззрения молодого поколения, воспитание чувства патриотизма. Учащимся рассказали о быте, традициях и обычаях кочевого казахского народа.

В экскурсии приняли участие ученики вторых-третьих классов средней общеобразовательной школы № 5 города Аягоза и их педагоги Л. Куспанова, М. Нусупова, Р. Сырлыбаева, С. Мустафина и Г. Тыныбаева.

Ерик Абитов

Фото акимата Аягозского района

Аягозский район