По следам предков
В Аягозском районе состоялась познавательная экскурсия для учащихся младших классов.
В филиале областного историко-краеведческого музея города Семея прошла тематическая экскурсия «Ұлттық дүниетаным» (Национальное мировоззрение) на основе программной статьи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Цель мероприятия – формирование национального мировоззрения молодого поколения, воспитание чувства патриотизма. Учащимся рассказали о быте, традициях и обычаях кочевого казахского народа.
В экскурсии приняли участие ученики вторых-третьих классов средней общеобразовательной школы № 5 города Аягоза и их педагоги Л. Куспанова, М. Нусупова, Р. Сырлыбаева, С. Мустафина и Г. Тыныбаева.
Ерик Абитов
Фото акимата Аягозского района
Аягозский район