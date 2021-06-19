До 2025 года школы региона оснастят кабинетами новой модификации.

Региональное молодёжное крыло Jas Otan поддержало инициативы детско-юношеских объединений «Жас Ұлан» и «Жас Сарбаз» в организации цифрового курса обучения на летних каникулах.

Основной целью курса является привлечение интереса к сфере высоких технологий и совершенствование навыков роботостроения среди всех категорий молодёжи.

Как отмечают активисты регионального отделения Jas Otan, такое обучение получило своё воплощение в рамках исполнения регионального комплексного плана мероприятий «Біргеміз – к новым переменам», посвящённых празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

– Курс проходит с 14 по 23 июня на базе ВКУ имени С. Аманжолова, – сообщила консультант Jas Otan Ш. Мусабаева. – Далее он продолжится на базе ВКТУ имени Д. Серикбаева.

В рамках Дорожной карты «Жастар-Отанға» до 2025 года в Восточно-Казахстанской области 647 общеобразовательных школ будут оснащены кабинетами новой модификации. Также для всех школьников организуют экспедиции и туристические маршруты в исторический комплекс «Жидебай-Борили», Акшокы, музеи Абая, Ауэзова, Достоевского в рамках проекта «Ұлы Абай жолымен» («По пути великого Абая»).

Юрий Пааль