По-прежнему не готовы

В Восточно-Казахстанской области не торопятся готовить базы отдыха к началу купального сезона.

Традиционно купальный сезон в Восточно-Казахстанской области начинается с 1 июня. В регионе установлено 16 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, а также определено 64 места, где купание строго запрещено.

Помимо этого, по информации Управления туризма и внешних связей ВКО, насчитывается 562 базы отдыха, из которых 256 – на водных объектах. Как сообщил заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска Дастан Ахметов, ни одно из мест массового отдыха пока не готово принимать отдыхающих.

– Совместно с общественным объединением «Общество спасания на водах ВКО» проводится работа по обследованию и очистке дна акваторий мест массового купания с вручением акта, – сообщил Дастан Ахметов. – Однако на сегодняшний день подано лишь 14 заявок от руководителей баз отдыха.

Проверка двух пляжей областного центра – в парке «Самал» и Голубые озёра в Левобережном комплексе музея-заповедника в начале мая показала, что они также не соответствуют требованиям к открытию купального сезона. Руководителям мест отдыха даны рекомендации и время для подготовки.

Напомним, что пляжи получают разрешение на работу с условием, если будет обследовано дно акватории перед началом купального периода, открыты спасательные и медицинские пункты, а в акватории натянуты оградительные буи, которые определяют место купания, подготовлены места для катеров, лодок и катамаранов. Также на пляжах должны дежурить общественные спасатели. К слову, специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области уже ведут работу по их подготовке.

Добавим, что на период купального сезона на озере Алаколь для обеспечения безопасности отдыхающих на водоёме будет организована работа пожарно-спасательного поста.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО