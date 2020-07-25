По духовной столице Востока

Побывать на родине великого поэта и философа Абая Кунанбайулы желают многие. Как насчёт того, чтобы не просто отправиться в путешествие, но ещё и снять полноценный документальный фильм об этом?

Реализовать подобную задумку удалось сотрудникам Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина совместно с писателем-краеведом, учёным-орнитологом Борисом Щербаковым. Он стал инициатором проекта, посвящённого юбилею нашего выдающегося земляка. Фильм должен показать всей стране достопримечательности тех мест, где родился и творил великий сын казахского народа.

Руководство библиотеки идею поддержало. Была создана команда, состоящая из фотографа-режиссёра, продюсера, оператора и водителя-гида. Кстати, в роли оператора выступил известный в области молодой режиссёр, видеоблогер Алишер Мишелёв. О деталях работы нам рассказал именно он.

Как оказалось, Алишеру удалось снять не только так называемую «документалку», но и собственный вариант фильма со свободным взглядом под названием «Путь к Абаю», который он уже успел смонтировать и опубликовать на своём YouTube-канале. По словам автора, эта работа, как и большинство предыдущих из его арсенала, не лишена юмора. Официальную версию выпустят в свет позже.

– Из Усть-Каменогорска выехали в 6 часов утра. Но, так как мы останавливались по пути у каждого памятника и других значимых объектов, до урочища Жидебай добрались только спустя 12 часов. Вернулись на следующий день ночью, – поделился Алишер Мишелёв. – Это почти двухдневное путешествие было очень интересным и захватывающим, настолько, что я потерял счёт времени, поэтому поездка пролетела просто незаметно.

Так, за короткий период команде удалось посетить сёла Борили, Каскабулак, Караул, Кокбай, Сырт Каскабулак, мавзолей Енлик – Кебек, захоронение династии Кунанбая в урочище Акшокы, мемориальный комплекс в Жидебае, где находятся захоронения Абая и Шакарима, и другие примечательные места.

– Путешествие дало нам возможность стать свидетелями перехода из прошлого в будущее, видя реконструкцию, проводимую на многих объектах. Посещая подобные памятные места, понимаешь, какая честь тебе выпала – оказаться там же, где раньше жили великие люди, – отметил Алишер. – Особенно приятные впечатления получили в Жидебае. Также хочу выделить пещеру, в которой жили влюблённые Енлик и Кебек. Это соприкосновение времён взбудоражило мой разум.

Во время поездки не обошлось и приятных неожиданностей. К примеру, на горе Чингизтау путешественники встретили потомка Шакарима Кудайбердиева. Также они записали множество интервью с жителями Абайского района, которые щедро делились с ними различными историями и легендами.

– Нам повезло – в селе Борили случайно встретили управляющего Дома-музея Мухтара Ауэзова Шагжана Исабаева. Он провёл для нас подробную экскурсию. В целом, на пути нам часто улыбалась удача – хорошая погода, приветливые люди. Интересно, что в одном из аулов, который мы посетили, дети здороваются со всеми людьми, даже с незнакомыми. Где-то вместо сдачи за покупку нам дали вкусный кумыс, ещё удалось попробовать настоящий курт, – добавил видеоблогер. – Было интересно познакомиться с жизненным укладом местных жителей. Удивило, что в сёлах в активном ходу солнечные батареи.

Стоить отметить, Алишер Мишелёв уже несколько лет занимается съёмкой вайнов, клипов, фильмов, однако ранее на крупные проекты в жанре тревел-видео не замахивался. Оказалось, темой своей дипломной работы он выбрал тревел-журналистику, оттого поездка пришлась как нельзя кстати и подарила незабываемый опыт.

Теперь, сделав такой значительный первый шаг, видео-блогер может приступить к реализации авторского проекта «Саяхат KZ», над которым он работает вместе со своей командой. Молодой режиссер планирует посещать разные уголки страны, после чего создавать познавательный видеоконтент. «Саяхат KZ» молодые люди придумали для того, чтобы внести свою лепту в развитие внутреннего туризма Казахстана. Они заверяют, что не забросят проект и приложат все силы для его реализации.

Гульжан Естаева