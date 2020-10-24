По дорогам положительных перемен 

В текущем году в Бородулихинском районе была запланирована реализация многих социально значимых проектов. Для жителей всегда остаются важными темы обеспечения жильём, снабжения питьевой водой и качество дорог.

Долгое время в Бородулихинском районе каждый сельчанин задавался вопросом: когда же появятся нормальные дороги? В ответ всегда звучала фраза чиновников: «Как только выделят средства из областного или республиканского бюджета. Мы со своей стороны заявки подаём».

В 2019 году была оказана значительная поддержка областного руководства, выделены огромные по местным меркам средства на ремонт внутрипоселковых дорог и дороги до Жезкента. Более половины запланированных работ были выполнены в том же году.

В текущем году для дальнейшего ремонта дорог областного и районного значения выделено более миллиарда тенге из бюджетов разного уровня.

По программе «Ауыл – ел бесігі» был запланирован средний ремонт улиц районного центра с асфальтовым покрытием протяженностью 8,2 км и гравийным покрытием 5,8 км. В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» – средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения «Подъезд в поселок Жезкент – село Переменовку» протяженностью 10,9 км.

Что мы имеем по факту. Завершены работы по текущему ремонту дороги районного значения «Подъезд к селу Буркотово», Пролетарке, автомобильной дороги Бородулиха – Жезкент 16-38 км. Уложено асфальтовое покрытие на части улиц в районном центре, на стадии завершения ремонт проспекта Октября в Жезкенте. Завершён ремонт автомобильной дороги Воскресеновка – Петропавловка и Зубаир – Байтанат, который был приостановлен еще в 2014 году.

Уважили сельский народ, который теперь с большой благодарностью отзывается о новых дорогах.

Из года в год актуальной остаётся проблема обеспечения сельчан питьевой водой. В текущем году началась реконструкция третьей очереди сетей водоснабжения в Бородулихе. На эти цели из областного бюджета выделено 15 млн тенге. Благодаря этому проекту водой будут обеспечены жители Бородулихи, не вошедшие в первую и вторую очереди.

Не всегда получается так, как задумано, свои коррективы вносят то погодные условия, то нерадивые подрядчики. Реализация программы «Нұрлы жер» продлится до 2025 года. На сегодняшний день уже проложены сети в микрорайоне Южный, КСХТ. Специалисты отдела архитектуры, строительства и градостроительства заверяют, что в этом году жители этих улиц будут обеспечены центральным водоснабжением. К сожалению, жителям ДЭУ и Лесхоза придется ждать до следующего года.

Ещё одним приоритетным направлением социально-экономического развития района является жилищное строительство. Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства двух четырёхквартирных жилых домов по улице Казахстанская в селе Бородулиха с подведением наружных инженерных сетей и благоустройством, а также 30-квартирного жилого дома в районном центре.

Еще один объект, заслуживающий внимания – физкультурно-оздоровительный комплекс. По информации районного отдела строительства и архитектуры, в 2019 году началась разработка проектно-сметной документации. Проектная стоимость 29 млн 227 тыс. тенге. На этом всё и закончилось. Когда продолжится реализация проекта, пока не известно.

На отчетных встречах акима района с населением практически во всех округах поднимаются темы отсутствия мест для культурного отдыха. Да и существующие сельские клубы или дома культуры давно нуждаются в ремонте.

В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» выделены средства на ремонт объектов культуры в Новодворовском и Переменовском сельских округах. Так, на текущий ремонт клуба в Ивановке потрачено 8 миллионов 920 тысяч тенге. Здание Дома культуры в Переменовке также подверглось текущему ремонту на 10 миллионов 942 тысячи тенге.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» было реализовано семь проектов по пяти объектам образования на общую сумму 214 746 тыс. тенге. И уже к первому сентября работы были выполнены. Сельские ребята начали учебный год в обновленных стенах родных школ.

Большая часть проектов, за исключением переходящих, уже реализована. Бородулихинцы с энтузиазмом воспринимают положительные перемены и надеются, что в следующем году эта работа будет продолжена.

Татьяна Валерьевская

Бородулихинский район